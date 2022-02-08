«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:45 мск. «Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

Несколько дней назад «Вест Хэм» с трудом прошел «Киддерминстер» в Кубке Англии. «Молотобойцы» отыгрались на последних минутах основного времени. В овертайме все решилось в тот момент, когда все уже готовились к серии пенальти. Это был матч против команды из шестого дивизиона.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Уотфорд 1 1.40 X 4.90 2 7.30 Ставка

В январе «Вест Хэм» провел в рамках АПЛ пять матчей. После трех побед команда Дэвида Мойеса уступила «Лидсу» и «Манчестер Юнайтед».

Все прогнозы на АПЛ

«Вест Хэм» забил 13 мячей в шести предыдущих матчах чемпионата Англии на своем поле.

«Уотфорд»

«Уотфорд» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 21-м матче 15 очков.

В конце января руководство «Уотфорда» снова сменило главного тренера. Вместо уволенного итальянца Клаудио Раньери команду возглавил не менее опытный Рой Ходжсон.

В первом матче под руководством Ходжсона «Уотфорд» сыграл на выезде вничью с «Бернли» (0:0).

Безвыигрышная серия «Уотфорда» в АПЛ составляет уже девять матчей (семь поражений и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Уотфорда» — за 7.70.

В первом круге «Вест Хэм» разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1. Сейчас так легко, скорее всего, не будет. Не в последнюю очередь из-за того, что теперь игрой соперника руководит опытнейший Ходжсон.

Ставка — обе команды забьют за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Уотфорда» больше 1,0 за 2.83. У «Вест Хэма» в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в защите.