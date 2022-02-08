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    «Вест Хэм» снова обыграет «Уотфорд» с разгромным счетом?

    «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз, ставки (к. 2.83) на футбол, чемпионат Англии, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Уотфорд»
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    «Вест Хэм» разгромил «Уотфорд» в первом круге со счетом 4:1
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:45 мск. «Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Февраля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

    Несколько дней назад «Вест Хэм» с трудом прошел «Киддерминстер» в Кубке Англии. «Молотобойцы» отыгрались на последних минутах основного времени. В овертайме все решилось в тот момент, когда все уже готовились к серии пенальти. Это был матч против команды из шестого дивизиона.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Уотфорд

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В январе «Вест Хэм» провел в рамках АПЛ пять матчей. После трех побед команда Дэвида Мойеса уступила «Лидсу» и «Манчестер Юнайтед».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» забил 13 мячей в шести предыдущих матчах чемпионата Англии на своем поле.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 21-м матче 15 очков.

    В конце января руководство «Уотфорда» снова сменило главного тренера. Вместо уволенного итальянца Клаудио Раньери команду возглавил не менее опытный Рой Ходжсон.

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    • В первом матче под руководством Ходжсона «Уотфорд» сыграл на выезде вничью с «Бернли» (0:0).

    Безвыигрышная серия «Уотфорда» в АПЛ составляет уже девять матчей (семь поражений и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Уотфорда» — за 7.70.

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    В первом круге «Вест Хэм» разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1. Сейчас так легко, скорее всего, не будет. Не в последнюю очередь из-за того, что теперь игрой соперника руководит опытнейший Ходжсон.

    Ставка — обе команды забьют за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Уотфорда» больше 1,0 за 2.83. У «Вест Хэма» в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в защите.

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    «Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» снова обыграет «Уотфорд» с разгромным счетом?
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