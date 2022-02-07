«Кешля» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 15:00 мск. «Кешля» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кешля»

«Кешля» в нынешнем сезоне выступает слишком скромно. Команда борется за выживание в элите, находясь на 6 месте в таблице.

Причем отрыв от вылетающего последнего места составляет лишь 4 очка. Да и в кубковом матче с «Карабахом» «Кешля» смотрелась достойно, уступив лишь минимально.

А ведь до того, еще до паузы в чемпионате, команда имела трехматчевую серию без поражений. Вот только оборона всякий раз подводит (24 пропущенных мяча).

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С «Зирей» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних матчей «Кешля» выиграла лишь раз при трех коллизиях.

«Зиря»

На данный момент «Зиря» занимает 4 место. Вряд ли команде светит что-то большее, нежели борьба за третье место.

Зато в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Зиря» добыла уверенную победу. Дома был разгромлен «Сабаил» (4:0).

А вот до того команда поочередно уступила обоим лидерам. «Габале» «Зиря» уступила со счетом 1:2, «Карабаху» — 2:0.

А вот Давид Волкови забивает чаще всех в лиге. В активе у грузинского форварда 10 мячей в 14 матчах и уверенное лидерство в споре бомбардиров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.72, на ничью за 3.48, а на «Кешлю» — за 4.78.

«Кешля» традиционно неудачно играет с «Зирей» .

«Зиря» намерена побороться за еврокубки.

«Зиря» смотрится мощнее, к тому же обладает сильным ресурсом в виде лидера атак Волкови. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.02.