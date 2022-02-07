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    «Кешля» потерпит неудачу?

    «Кешля» — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Азербайджана, 7 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кешля» — «Зиря»
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    Станислав Намашко
    «Кешля» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 15:00 мск. «Кешля» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 07 Февраля 2022 года
    Кешля
  • Баку
    •  Кешля 15:00 Зиря Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Кешля»

    «Кешля» в нынешнем сезоне выступает слишком скромно. Команда борется за выживание в элите, находясь на 6 месте в таблице.

    Причем отрыв от вылетающего последнего места составляет лишь 4 очка. Да и в кубковом матче с «Карабахом» «Кешля» смотрелась достойно, уступив лишь минимально.

    А ведь до того, еще до паузы в чемпионате, команда имела трехматчевую серию без поражений. Вот только оборона всякий раз подводит (24 пропущенных мяча).

    Все прогнозы на футбол

    С «Зирей» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних матчей «Кешля» выиграла лишь раз при трех коллизиях.

    «Зиря»

    На данный момент «Зиря» занимает 4 место. Вряд ли команде светит что-то большее, нежели борьба за третье место.

    Зато в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Зиря» добыла уверенную победу. Дома был разгромлен «Сабаил» (4:0).

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    • А вот до того команда поочередно уступила обоим лидерам. «Габале» «Зиря» уступила со счетом 1:2, «Карабаху» — 2:0.

    А вот Давид Волкови забивает чаще всех в лиге. В активе у грузинского форварда 10 мячей в 14 матчах и уверенное лидерство в споре бомбардиров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.72, на ничью за 3.48, а на «Кешлю» — за 4.78.

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    «Кешля» традиционно неудачно играет с «Зирей».

    «Зиря» намерена побороться за еврокубки.

    «Зиря» смотрится мощнее, к тому же обладает сильным ресурсом в виде лидера атак Волкови. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    «Кешля» — «Зиря»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на футбол. «Кешля» потерпит неудачу?
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