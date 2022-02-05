В субботу, 5 февраля, в матче 23-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своей арене примет «Севилью». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» по итогам 22 поединков набрала 28 очков и находится на 11-й строчке.

Клуб из Памплоны не очень удачно провел первую половину января. В начале месяца «Осасуна» вылетела из Кубка Испании и проиграла на своем поле «Атлетику».

Коэффициенты матча Осасуна — Севилья 1 3.50 X 3.10 2 2.25 Ставка

После победы над «Кадисом» команда Хагобы Аррасате потерпела гостевое поражение от «Сельты».

В последнем матче испанского первенства баски добились победы, когда переиграли на выезде «Гранаду» с результатом 2:0.

«Севилья»

С 46 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на шесть пунктов.

В позапрошлом туре «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.

В последнем туре андалузцы снова потеряли очки, сыграв вничью с «Сельтой» (2:2) на своем поле.

Перед этим же они выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше за 3,00.