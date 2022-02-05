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    Вернется ли «Севилья» на победный путь?

    «Осасуна» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Чемпионат Испании, 5 февраля 2022 года

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    «Севилья» не выиграла три последних матча
    В субботу, 5 февраля, в матче 23-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своей арене примет «Севилью». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Февраля 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Осасуна»

    «Осасуна» по итогам 22 поединков набрала 28 очков и находится на 11-й строчке.

    Клуб из Памплоны не очень удачно провел первую половину января. В начале месяца «Осасуна» вылетела из Кубка Испании и проиграла на своем поле «Атлетику».

    Коэффициенты матча Осасуна — Севилья

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    После победы над «Кадисом» команда Хагобы Аррасате потерпела гостевое поражение от «Сельты».

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    В последнем матче испанского первенства баски добились победы, когда переиграли на выезде «Гранаду» с результатом 2:0.

    «Севилья»

    С 46 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на шесть пунктов.

    В позапрошлом туре «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.

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    • В последнем туре андалузцы снова потеряли очки, сыграв вничью с «Сельтой» (2:2) на своем поле.

    Перед этим же они выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше за 3,00.

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    «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Севилья» на победный путь?
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