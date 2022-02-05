«Осасуна»
«Осасуна» по итогам 22 поединков набрала 28 очков и находится на 11-й строчке.
Клуб из Памплоны не очень удачно провел первую половину января. В начале месяца «Осасуна» вылетела из Кубка Испании и проиграла на своем поле «Атлетику».
Коэффициенты матча Осасуна — Севилья
После победы над «Кадисом» команда Хагобы Аррасате потерпела гостевое поражение от «Сельты».
В последнем матче испанского первенства баски добились победы, когда переиграли на выезде «Гранаду» с результатом 2:0.
«Севилья»
С 46 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на шесть пунктов.
В позапрошлом туре «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.
В последнем туре андалузцы снова потеряли очки, сыграв вничью с «Сельтой» (2:2) на своем поле.
Перед этим же они выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше за 3,00.