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    «Эльче» переиграет «Алавес»?

    «Эльче» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Примера, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Алавес»
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    Гонсалу Верду
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 16:00 мск. «Эльче» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Февраля 2022 года
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    «Эльче»

    «Эльче» в текущем сезоне борется за выживание. Нынешнее 15 место в Примере с отрывом в пять очков от зоны вылета — неплохая диспозиция для этого.

    В минувшем туре команда дала бой лидеру. Выездная ничья с мадридским «Реалом» (2:2) выглядит сродни подвигу.

    Коэффициенты матча Эльче — Алавес

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    Причем до того «Эльче» вылетел из Кубка Испании именно от «сливочных». Мадридцы забили победный мяч лишь в дополнительное время (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Алавесом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Эльче» выиграл два раза при двух поражениях.

    «Алавес»

    Эта команда проводит чемпионат откровенно неудачно. «Алавес» находится на предпоследнем 19 месте.

    Между тем, отставание от спасительной 17 позиции составляет всего три пункта. Однако беспокоит крайне слабая атака — 16 мячей в 22 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата «Алавес» вновь проиграл. Правда, неудача в матче с «Барселоной» вышла минимальной.

    «Алавес» с конца ноября не знает вкуса побед. Причем последняя виктория была добыта в кубковом матче со скромным «Унами» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эльче» за 2.50, на ничью за 3.15, а на «Алавес» — за 2.95.

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    «Эльче» в последних матчах с «Реалом» выглядел весьма неплохо.

    «Алавес» два месяца не знает вкуса побед.

    «Алавес» слишком пассивен в атаке, и вряд ли в ближайшее время улучшит свою игру. Наши прогноз и ставка — Победа «Эльче» с коэффициентом 2.50.

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    «Эльче» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Эльче» переиграет «Алавес»?
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