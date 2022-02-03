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    «Реал Мадрид» пройдёт дальше

    «Атлетик» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Кубок Испании, 3 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Реал»
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    Федерико Вальверде
    «Атлетик» сыграет на своём поле против «Реал Мадрида» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч состоится 3 февраля, начало — 23:30 (мск). «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 03 Февраля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Атлетик»

    «Атлетик» находится на 9-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 31 очко за 22 тура. От зоны еврокубков его отделяют всего 3 очка.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Атлетик» 3 раза терпел поражения, 6 раз радовал своих болельщиков победами и 1 раз сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Атлетик — Реал Мадрид

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    В чемпионате Испании после поражения от «Реал Мадрида» (1:2) «Атлетик» переиграл «Осасуну» на выезде со счётом 1:3. После не смог определить сильнейшего с «Алавесом» (0:0). А в крайнем туре чемпионата минимально обыграв «Райо Вальекано» — 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» встречался с «Барселоной». Это был результативный поединок в котором «Атлетик» смог добыть победу в дополнительное время забив с пенальти — 3:2.

    «Реал Мадрид»

    «Реал Мадрид» является лидером турнирной таблицы чемпионата Испании занимая 1-е место набрав 50 очков за 22 игры. Ближайшая «Севилья» отстаёт от «Реала» на 4 очка.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал Мадрид» 7 раз побеждал своих соперников, 2 раза довольствовался ничейными результатами и лишь 1 раз проиграл.

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  • 31/01/2022

    • В чемпионате Испании после выездного минимального поражения от «Хетафе» (1:0) «Реал» встречался с «Валенсией» и разгромил её на домашнем стадионе со счётом 4:1. А в крайнем туре Примеры «Реал» принимал «Эльче», команды не смогли определить сильнейшего в результативном поединке и разошлись со счётом 2:2.

    В 1/8 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» встречался так же с «Эльче». В основное время команды голов не забивали, а вот в дополнительное забил сначала «Эльче», но «Реал» смог отыграть вскоре еще два мяча -1:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетика» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Реал Мадрида» — за 2.21.

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    Прогноз — «Реал Мадрид» является фаворитом этого матча, команда сейчас в очень хорошей форме и легко побеждает всех своих соперников. Так же недавние встречи «Реала» с «Атлетиком» завершались победой мадридского клуба, поэтому этот поединок не станет исключением.

    Ставка — Победа «Реал Мадрида» за 2.21.

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    «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Мадрид» пройдёт дальше
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