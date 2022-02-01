В поединке 20 тура чемпионата Португалии «Фамаликан» примет «Ароку» на поле «Мунисипаль де Фамаликан». Начало в 00:15 мск. «Фамаликан» — «Арока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

Хозяева располагаются в переходной зоне. У них 16 очков, которые позволяют занимать лишь 16 место. От зоны вылета команду отделяет только разница мячей.

В нынешнем сезоне «Фамаликан» провел 19 матчей и лишь 3 из них удалось выиграть. В семи случаях была ничья и в 9 поединках коллектив терпел поражение.

«Фамаликан» имеет одну победу в пяти последних турах. Речь идет о встрече с «Белененсешем» (1:0) 13 января. По ничье команда расписала с «Брагой» (2:2) и «Пасуш де Феррейра» (0:0).

Все прогнозы на футбол

23 января у хозяев была последняя игра, в рамках которой они на выезде уступили «Порту» со счетом 1:3.

«Арока»

«Арока» занимает 14 позицию, опережая «Фамаликан» всего лишь на одно очко. В отличие от соперника, команда выиграла в прошлом туре. Она победила на выезде «Эшторил» со счетом 2:1.

Последним результатом «Арока» прервала серию из трех поражений. «Горожане» разгромно проиграли «Браге» (0:6), а также были слабее «Белененсеша» (1:2) и «Бенфики» (0:2).

Всего за 19 туров клуб набрал 4 победы и лишь одна из них была добыта в чужих стенах. Также отметим, что «Арока» является второй в турнире по количеству пропущенных голов.

Гости пропускали в каждом из шести прошлых выездных поединков чемпионата.

Прогноз и ставка

В качестве фаворита у букмекеров выступают хозяева — 1.98 против 3.95. С коэффициентом 3.40 они выставили ничью.

В этом поединке встретятся две команды, сражающиеся за выживание. «Арока» понимает, что поражение опустит ее в зону вылета. Тогда как для «Фамаликана» победа будет означать подъем выше по таблице.

Букмекеры считают, что игра будет не слишком результативной, хотя в прошлой встрече команды на двоих забили 3 мяча. Тогда выиграли гости 2:1. Однако дома хозяева не пропускали в двух матчах подряд и возможно нам стоит поставить на ТМ 2 за 2.23. Тем более что обе команды будут настроены на борьбу за очки и нас явно ждет принципиальное противостояние.