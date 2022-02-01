Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине? «Эдмонтон» разгромил «Монреаль» НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • 08:10
    • «Не все так страшно». Агент Миранчука рассказал о травме футболиста
  • 01:32
    • «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка португальской лиги
  • 23:58
    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 22:15
    • «Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре
  • 20:58
    • Камерун выиграл у Гамбии и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 19:20
    • Экс-тренера «Легии» назначат главным тренером сборной Польши
  • 18:51
    • Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпиаде
    Все новости спорта

    «Фамаликан» и «Арока» много не забьют?

    «Фамаликан» — «Арока». Прогноз (к. 2.23) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 1 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Арока»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Фамаликана»
    В поединке 20 тура чемпионата Португалии «Фамаликан» примет «Ароку» на поле «Мунисипаль де Фамаликан». Начало в 00:15 мск. «Фамаликан» — «Арока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 01 Февраля 2022 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 00:15 Арука Арука
  • Португалия. Примера
    •

    «Фамаликан»

    Хозяева располагаются в переходной зоне. У них 16 очков, которые позволяют занимать лишь 16 место. От зоны вылета команду отделяет только разница мячей.

    В нынешнем сезоне «Фамаликан» провел 19 матчей и лишь 3 из них удалось выиграть. В семи случаях была ничья и в 9 поединках коллектив терпел поражение.

    «Фамаликан» имеет одну победу в пяти последних турах. Речь идет о встрече с «Белененсешем» (1:0) 13 января. По ничье команда расписала с «Брагой» (2:2) и «Пасуш де Феррейра» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    23 января у хозяев была последняя игра, в рамках которой они на выезде уступили «Порту» со счетом 1:3.

    «Арока»

    «Арока» занимает 14 позицию, опережая «Фамаликан» всего лишь на одно очко. В отличие от соперника, команда выиграла в прошлом туре. Она победила на выезде «Эшторил» со счетом 2:1.

    Последним результатом «Арока» прервала серию из трех поражений. «Горожане» разгромно проиграли «Браге» (0:6), а также были слабее «Белененсеша» (1:2) и «Бенфики» (0:2).

  • ЧМ раз в два года сулит потрясения, но ФИФА и УЕФА договорятся
  • Чем закончится борьба между организациями?
  • Вчера

    • Всего за 19 туров клуб набрал 4 победы и лишь одна из них была добыта в чужих стенах. Также отметим, что «Арока» является второй в турнире по количеству пропущенных голов.

    Гости пропускали в каждом из шести прошлых выездных поединков чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В качестве фаворита у букмекеров выступают хозяева — 1.98 против 3.95. С коэффициентом 3.40 они выставили ничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В этом поединке встретятся две команды, сражающиеся за выживание. «Арока» понимает, что поражение опустит ее в зону вылета. Тогда как для «Фамаликана» победа будет означать подъем выше по таблице.

    Букмекеры считают, что игра будет не слишком результативной, хотя в прошлой встрече команды на двоих забили 3 мяча. Тогда выиграли гости 2:1. Однако дома хозяева не пропускали в двух матчах подряд и возможно нам стоит поставить на ТМ 2 за 2.23. Тем более что обе команды будут настроены на борьбу за очки и нас явно ждет принципиальное противостояние.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Юнион — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гент — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Визела — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фамаликан» — «Арока»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фамаликан» и «Арока» много не забьют?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры