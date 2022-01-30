В матче квалификационного раунда ЧМ-2022 среди команд Северной и Центральной Америки встретятся сборные Канады и США. Игра состоится 30 января в 23:05 по мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

В турнирной таблице квалификации Канада находится на первой позиции. За 9 туров отбора команда набрала 19 очков, одержав 5 побед и 4 раза сыграв вничью. У нее единственной нет поражений.

Благодаря победной серии в четыре поединка канадцы обошли американцев на одно очко. Она началась в матче с Панамой, который завершился со счетом 4:1 в пользу «трилистников».

Позже хозяева скромно выиграли у Коста-Рики 1:0. 17 ноября Канада победила Мексику 2:1. 28 января был последний поединок команды, в котором она одолела Гондурас 2:0.

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Канада имеет серию из 9 матчей без поражений во всех турнирах.

США

Американцы имеют 18 очков. За 9 туров у них 5 побед, 3 ничьи и одно поражение. Также гости отстают от Канады по количеству забитых голов 13 против 15.

Сборная США провела в этом месяце один матч. Она выиграла у Сальвадора со счетом 1:0. Месяц ранее американцы провели товарищеский поединок со сборной Боснии и Герцеговины, который закончился с тем же результатом.

Ноябрьские матчи отборочного цикла принесли США 4 пункта. В рамках этого сбора подопечные Грегга Берхалтера одолели Мексику 2:0 и сыграли вничью с Ямайкой 1:1.

Единственное поражение в отборочной кампании американцы потерпели 11 октября, когда уступили Панаме 0:1.

Прогноз и ставка

На победу Канады букмекеры дают 2.80. Победа сборной США оценивается котировкой 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 2.70.

Обычно очные матчи этих двух команд много голов не набирают. В прошлой игре в рамках квалификации на ЧМ Канада и США сыграли вничью 1:1. Вполне возможно, что и в этот раз рассчитывать на высокую результативность не стоит.