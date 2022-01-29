«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Фулхэм» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элитный дивизион. Сейчас команда занимает первое место, немного оторвавшись от конкурентов.

В минувшем туре «дачники» смогли добыть три очка. На выезде лондонцы переиграли «Сток Сити» со счетом 2:3.

Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкпул 1 1.30 X 5.30 2 10.50 Ставка

«Фулхэм» сейчас на подъеме. Об этом говорит действующая серия из четырех побед к ряду в чемпионате.

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Против «Блэкпул» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «коттеджеры» выиграли лишь раз и столько уступили.

«Блэкпул»

Эта команда в нынешнем сезоне выбилась в середняки лиги. Текущее 12 место в Чемпионшип с 36 очками в активе — вполне приличная диспозиция.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 27 матчах было забито только 28 мячей, и этот показатель не радует.

Минувший тур для «Блэкпула» получился удачным. Команда дома минимально одолела «Миллуол».

Команде крайне сложно даются победы. Последние две были как раз минимальными. Впрочем, и в неудачных матчах «Блэкпул» уступает некрупно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Блэкпул» — за 9.40.

«Фулхэм» имеет серию из четырех побед подряд .

«Блэкпул» крайне нестабилен, к тому же забивает с огромной натугой.

«Дачники» мотивированы оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.00.