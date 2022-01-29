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    Пятая подряд победа «дачников»?

    «Фулхэм» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Блэкпул»
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    Энтони Робинсон
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Фулхэм» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Блэкпул Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элитный дивизион. Сейчас команда занимает первое место, немного оторвавшись от конкурентов.

    В минувшем туре «дачники» смогли добыть три очка. На выезде лондонцы переиграли «Сток Сити» со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкпул

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
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    «Фулхэм» сейчас на подъеме. Об этом говорит действующая серия из четырех побед к ряду в чемпионате.

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    Против «Блэкпул» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «коттеджеры» выиграли лишь раз и столько уступили.

    «Блэкпул»

    Эта команда в нынешнем сезоне выбилась в середняки лиги. Текущее 12 место в Чемпионшип с 36 очками в активе — вполне приличная диспозиция.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 27 матчах было забито только 28 мячей, и этот показатель не радует.

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    • Минувший тур для «Блэкпула» получился удачным. Команда дома минимально одолела «Миллуол».

    Команде крайне сложно даются победы. Последние две были как раз минимальными. Впрочем, и в неудачных матчах «Блэкпул» уступает некрупно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Блэкпул» — за 9.40.

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    «Фулхэм» имеет серию из четырех побед подряд.

    «Блэкпул» крайне нестабилен, к тому же забивает с огромной натугой.

    «Дачники» мотивированы оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Фулхэм» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Пятая подряд победа «дачников»?
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