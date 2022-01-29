«Фулхэм»
«Фулхэм» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элитный дивизион. Сейчас команда занимает первое место, немного оторвавшись от конкурентов.
В минувшем туре «дачники» смогли добыть три очка. На выезде лондонцы переиграли «Сток Сити» со счетом 2:3.
Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкпул
«Фулхэм» сейчас на подъеме. Об этом говорит действующая серия из четырех побед к ряду в чемпионате.
Против «Блэкпул» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «коттеджеры» выиграли лишь раз и столько уступили.
«Блэкпул»
Эта команда в нынешнем сезоне выбилась в середняки лиги. Текущее 12 место в Чемпионшип с 36 очками в активе — вполне приличная диспозиция.
Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 27 матчах было забито только 28 мячей, и этот показатель не радует.
Минувший тур для «Блэкпула» получился удачным. Команда дома минимально одолела «Миллуол».
Команде крайне сложно даются победы. Последние две были как раз минимальными. Впрочем, и в неудачных матчах «Блэкпул» уступает некрупно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.34, на ничью за 5.40, а на «Блэкпул» — за 9.40.
«Фулхэм»
«Блэкпул» крайне нестабилен, к тому же забивает с огромной натугой.
«Дачники» мотивированы оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.00.