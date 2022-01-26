Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Египтом в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 26 января, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кот-д’Ивуар

Ивуарийцы считались одним из фаворитов турнира. Если брать состав команды, то по именам он — один из сильнейших в Африке.

В своем квартете Кот-д’Ивуар добыл 7 очков, заняв первое место. Причем лучшим бомбардиром команды является Николя Пепе, забивший 2 мяча.

Гораздо большего ожидают от Себастьена Аллера. Форвард «Аякса» пока отличился лишь однажды, но наверняка настроен улучшить собственную статистику.

Прогнозы на Кубок Африки

В последнее время Кот-д’Ивуар не столь удачно играет против египтян. Из пяти очных поединков ивуарийцы добыли лишь одну победу при двух поражениях.

Египет

Эта команда выглядит на турнире весьма посредственно. «Фараоны» лишь минимально обыграли Судан и Гвинею-Бисау.

А ведь от Мохаммеда Салаха и компании явно ожидали большего. Египту пора работать над реализацией, иначе претендовать на африканскую корону будет проблематично.

К слову, кроме Салаха, есть надежда на Мохамеда Эль-Ненни. «Канонир» наверняка еще скажет свое веское слово на турнире.

К слову, за всю историю противостояний с ивуарийцами Египет выигрывал чаще. Вот только сейчас «фараоны» не выглядят столь мощно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Кот-д’Ивуар за 2.25, на ничью за 2.90, а на Египет — за 3.75.

Кот-д’Ивуар по игре выглядит сильнее соперника.

Сборная Египта забивает с заметным скрипом .

Ивуарийцы явно предпочтительнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Кот-д’Ивуара с коэффициентом 2.25.