«Эйпен» будет принимать «Стандард» в 24-м туре чемпионата Бельгии. Матч пройдет на стадионе «Кервег» 26 января. Начало — в 20:45 мск. «Эйпен» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйпен»

«Эйпен» не выигрывал в трех матчах подряд, потерпев два поражения при одной ничьей.

В трех последних турах чемпионата Бельгии «Эйпен» проиграл «Сент-Труйдену» (0:2), «Серкль Брюгге» (0:2), а также разошелся миром с «Кортрейком» (1:1).

В целом же в чемпионате команда не может выиграть в пяти матчах подряд. Эта серия прерывалась лишь за счет победы в Кубке Бельгии над «Мехеленом» (3:1).

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В чемпионате Бельгии «Эйпен» занимает 12-е место. В 23 матчах команда смогла набрать 26 очков, забит 31 гол, а пропущено 39. От зоны вылета «Эйпен» отделяет 7 очков.

«Стандард»

«Стандард» не может выиграть в четырех матчах подряд. Эта серия включает в себя вылет из Кубка Бельгии от «Гента» (1:3).

В трех последних играх бельгийской лиги «Стандард» проиграл «Левену» (1:2), «Зюлте-Варегему» (0:1) и сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1).

«Стандард» занимает лишь 14-е место в таблице чемпионата Бельгии. Команда провела пока только 20 матчей, в которых набрала 24 очка. «Стандард» находится в пяти очках от зоны вылета, но имеет сразу три матча в запасе, чтобы исправить ситуацию.

«Стандард» мало забивает как для чемпионата Бельгии — лишь 23 мяча. Это второй худший результат в лиге. Пропущено у команды 32 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Эйпена» букмекерскими конторами дается коэффициент 2,46, на ничейный результат — 3,62, а на победу «Стандарда» — 2,72.

Встреча этих команд в первом круге завершилась минимальной победой «Стандарда» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — в матче будет забито от 2 до 3 голов с коэффициентом 1,96.