В понедельник, 24 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Эйбар». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 46 баллов, что на три больше, чем у двух преследователей.

Андалузцы неплохо стартовали, захватив лидерство практически с первых туров. Они даже имели с середины октября по середину ноября серию из побед, насчитывающую семь игр.

Коэффициенты матча Альмерия — Эйбар 1 2.00 X 3.40 2 3.80 Ставка

Однако к данной встрече «красно-белые» подходят с 3-матчевым безвыигрышным периодом, где раз сыграли вничью и дважды проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от середняка «Луго» 1:2. До этого команда имела 10-матчевую беспроигрышную серией, которая принесла восемь викторий.

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В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в трех случаях из 11, дважды сыграв вничью и раз уступив, а также добившись восьми побед.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 43 очками делит вторую строку с «Вальядолидом», уступая первой три балла.

«Оружейники» за последние два месяца провели девять встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться пяти победных результатов. В минувшем туре первенства они расписали выездную мировую с «Овьедо» — 1:1.

На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл четыре встречи из 12 проведенных при трех фиаско и пяти ничейных результатах.

В первом круге «Эйбар» дома взял верх над «Альмерией» со счетом 1:0. Эта встреча стала для них первой за последние шесть лет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.03, победа «Эйбара» — 3.82, ничья — 3.42.

От поединка лидеров не стоит ждать атакующего футбола с изобилием забитых мячей. В общем, здесь прогнозируем низовой исход.