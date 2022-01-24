«Альмерия»
«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 46 баллов, что на три больше, чем у двух преследователей.
Андалузцы неплохо стартовали, захватив лидерство практически с первых туров. Они даже имели с середины октября по середину ноября серию из побед, насчитывающую семь игр.
Коэффициенты матча Альмерия — Эйбар
Однако к данной встрече «красно-белые» подходят с 3-матчевым безвыигрышным периодом, где раз сыграли вничью и дважды проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от середняка «Луго» 1:2. До этого команда имела 10-матчевую беспроигрышную серией, которая принесла восемь викторий.
В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в трех случаях из 11, дважды сыграв вничью и раз уступив, а также добившись восьми побед.
«Эйбар»
«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 43 очками делит вторую строку с «Вальядолидом», уступая первой три балла.
«Оружейники» за последние два месяца провели девять встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.
Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться пяти победных результатов. В минувшем туре первенства они расписали выездную мировую с «Овьедо» — 1:1.
На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл четыре встречи из 12 проведенных при трех фиаско и пяти ничейных результатах.
В первом круге «Эйбар» дома взял верх над «Альмерией» со счетом 1:0. Эта встреча стала для них первой за последние шесть лет.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.03, победа «Эйбара» — 3.82, ничья — 3.42.
От поединка лидеров не стоит ждать атакующего футбола с изобилием забитых мячей. В общем, здесь прогнозируем низовой исход.