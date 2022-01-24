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    Лидеры Сегунды выдадут низовую встречу

    «Альмерия» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Испании, 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    В понедельник, 24 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Эйбар». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Января 2022 года
    Альмерия
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  • Эйбар
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    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 46 баллов, что на три больше, чем у двух преследователей.

    Андалузцы неплохо стартовали, захватив лидерство практически с первых туров. Они даже имели с середины октября по середину ноября серию из побед, насчитывающую семь игр.

    Коэффициенты матча Альмерия — Эйбар

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    Однако к данной встрече «красно-белые» подходят с 3-матчевым безвыигрышным периодом, где раз сыграли вничью и дважды проиграли. Одно из фиаско было накануне в гостях от середняка «Луго» 1:2. До этого команда имела 10-матчевую беспроигрышную серией, которая принесла восемь викторий.

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    В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в трех случаях из 11, дважды сыграв вничью и раз уступив, а также добившись восьми побед.

    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 43 очками делит вторую строку с «Вальядолидом», уступая первой три балла.

    «Оружейники» за последние два месяца провели девять встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

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    • Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться пяти победных результатов. В минувшем туре первенства они расписали выездную мировую с «Овьедо» — 1:1.

    На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл четыре встречи из 12 проведенных при трех фиаско и пяти ничейных результатах.

    В первом круге «Эйбар» дома взял верх над «Альмерией» со счетом 1:0. Эта встреча стала для них первой за последние шесть лет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.03, победа «Эйбара» — 3.82, ничья — 3.42.

    От поединка лидеров не стоит ждать атакующего футбола с изобилием забитых мячей. В общем, здесь прогнозируем низовой исход.

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    «Альмерия» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на футбол. Лидеры Сегунды выдадут низовую встречу
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