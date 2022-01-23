23 января в Париже на «Парк-де-Пренс» в рамках 22-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет против «Реймса». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. ПСЖ — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Столичный клуб лидирует в текущем розыгрыше Лиги 1 с большим отрывом, набрав за 21 тур 50 очков. Ближайшие преследователи — «Ницца» и «Марсель», отстают на 11 и 13 баллов соответственно.

Правда, в последних турах подопечные Маурисио Почеттино часто теряли очки. Так в первой игре первенства нового года они сыграли вничью 1:1 в гостях у «Лиона», что стало для них четвертой мировой за пять последних матчей в чемпионате Франции.

Коэффициенты матча ПСЖ — Реймс 1 1.20 X 6.60 2 14.50 Ставка

Перед этим они одержали четыре победы победы. В минувшем же игровом дне ПСЖ на своем поле справился с «Брестом», выиграв со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

Календарь и таблица Лиги 1

В данном чемпионате парижане очень сильно играют в родных стенах, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе.

«Реймс»

В активе «Реймса» сейчас 24 очка, с которыми занимает 14 место в турнирной таблице французского первенства, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

В прошлом игровом дне коллектив потерпел домашнее фиаско от «Метца» со счетом 0:1. Этим поражением он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победил и дважды играл вничью.

Также стоит отметить, что из девяти последних поединков «красно-белые» уступили только дважды, еще трижды они победили и четыре раза сыграли вничью.

На выезде «Реймс» в текущем розыгрыше Лиги 1 заработал ровно половину своих очков — 12 из 24. Команда дважды победила, три раза терпела неудачи и шесть встреч свела вничью.

ПСЖ выиграл у «Реймса» в последних четырех очных поединках, причем во всех случаях без пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

На викторию «Реймса» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.60.

Учитывая тот факт, что в последнее время парижане обыгрывали своего предстоящего противника только «всухую», то и сейчас вполне можно ожидать такого же исхода. В общем, здесь ставим на викторию ПСЖ без пропущенных мячей.