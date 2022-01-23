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    ПСЖ вновь выиграет у «Реймса» без пробоин

    ПСЖ — «Реймс». Прогноз, ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Реймс»
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    Килиан Мбаппе
    23 января в Париже на «Парк-де-Пренс» в рамках 22-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет против «Реймса». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. ПСЖ — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Января 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Столичный клуб лидирует в текущем розыгрыше Лиги 1 с большим отрывом, набрав за 21 тур 50 очков. Ближайшие преследователи — «Ницца» и «Марсель», отстают на 11 и 13 баллов соответственно.

    Правда, в последних турах подопечные Маурисио Почеттино часто теряли очки. Так в первой игре первенства нового года они сыграли вничью 1:1 в гостях у «Лиона», что стало для них четвертой мировой за пять последних матчей в чемпионате Франции.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Реймс

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 14.50
  • Ставка
    •

    Перед этим они одержали четыре победы победы. В минувшем же игровом дне ПСЖ на своем поле справился с «Брестом», выиграв со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В данном чемпионате парижане очень сильно играют в родных стенах, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе.

    «Реймс»

    В активе «Реймса» сейчас 24 очка, с которыми занимает 14 место в турнирной таблице французского первенства, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

    В прошлом игровом дне коллектив потерпел домашнее фиаско от «Метца» со счетом 0:1. Этим поражением он прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победил и дважды играл вничью.

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    • Также стоит отметить, что из девяти последних поединков «красно-белые» уступили только дважды, еще трижды они победили и четыре раза сыграли вничью.

    На выезде «Реймс» в текущем розыгрыше Лиги 1 заработал ровно половину своих очков — 12 из 24. Команда дважды победила, три раза терпела неудачи и шесть встреч свела вничью.

    ПСЖ выиграл у «Реймса» в последних четырех очных поединках, причем во всех случаях без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

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    На викторию «Реймса» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.60.

    Учитывая тот факт, что в последнее время парижане обыгрывали своего предстоящего противника только «всухую», то и сейчас вполне можно ожидать такого же исхода. В общем, здесь ставим на викторию ПСЖ без пропущенных мячей.

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    ПСЖ — «Реймс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ вновь выиграет у «Реймса» без пробоин
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