«Монпелье»
«Монпелье» в текущем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент до искомой пятой позиции не хватает трех очков.
В предыдущем туре «Монпелье» минимально уступил дома «Труа». До того команда проиграла еще и «Страсбургу» (3:1).
Коэффициенты матча Монпелье — Монако
«Монпелье» крайне нестабилен. До двух последних неудач команда выиграла шесть матчей к ряду.
С «Монако» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Монпелье» выиграл лишь однажды при трех поражениях.
«Монако»
Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь 6 место на данный момент не прибавляет настроения.
Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.
В активе команды пятиматчевая беспроигрышная серия. В минувшем туре «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.
А вот лазарет у монегасков переполнен. Особенно чувствительными являются потери Александра Головина и Бенуа Бадьяшиле.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.02, на ничью за 3.68, а на «Монпелье» — за 3.86.
«Монпелье» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.
Гости смотрятся мощнее, и наверняка вновь обыграют «Монпелье». Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.02.