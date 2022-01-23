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    Монегаски традиционно обыграют «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига 1, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Монако»
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    Уиссам Бен Йеддер
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:05 мск. «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Января 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:05 Монако Монако
  • Монако
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в текущем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент до искомой пятой позиции не хватает трех очков.

    В предыдущем туре «Монпелье» минимально уступил дома «Труа». До того команда проиграла еще и «Страсбургу» (3:1).

    Коэффициенты матча Монпелье — Монако

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    «Монпелье» крайне нестабилен. До двух последних неудач команда выиграла шесть матчей к ряду.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Монако» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Монпелье» выиграл лишь однажды при трех поражениях.

    «Монако»

    Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь 6 место на данный момент не прибавляет настроения.

    Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.

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  • Вчера

    • В активе команды пятиматчевая беспроигрышная серия. В минувшем туре «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.

    А вот лазарет у монегасков переполнен. Особенно чувствительными являются потери Александра Головина и Бенуа Бадьяшиле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.02, на ничью за 3.68, а на «Монпелье» — за 3.86.

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    «Монпелье» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.

    «Монако» сейчас на ходу, и пытается подняться в зону Лиги чемпионов.

    Гости смотрятся мощнее, и наверняка вновь обыграют «Монпелье». Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.02.

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    «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Монегаски традиционно обыграют «Монпелье»?
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