«Монпелье» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:05 мск. «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» в текущем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент до искомой пятой позиции не хватает трех очков.

В предыдущем туре «Монпелье» минимально уступил дома «Труа». До того команда проиграла еще и «Страсбургу» (3:1).

Коэффициенты матча Монпелье — Монако 1 3.95 X 3.50 2 1.95 Ставка

«Монпелье» крайне нестабилен. До двух последних неудач команда выиграла шесть матчей к ряду.

Все прогнозы на Лигу 1

С «Монако» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Монпелье» выиграл лишь однажды при трех поражениях.

«Монако»

Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь 6 место на данный момент не прибавляет настроения.

Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.

В активе команды пятиматчевая беспроигрышная серия. В минувшем туре «Монако» переиграло «Клермон» со счетом 4:0.

А вот лазарет у монегасков переполнен. Особенно чувствительными являются потери Александра Головина и Бенуа Бадьяшиле.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.02, на ничью за 3.68, а на «Монпелье» — за 3.86.

«Монпелье» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.

«Монако» сейчас на ходу , и пытается подняться в зону Лиги чемпионов.

Гости смотрятся мощнее, и наверняка вновь обыграют «Монпелье». Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.02.