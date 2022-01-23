Матч 23 тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» состоится 23 января в Лондоне на «Селлхерст Парк». Начало в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

В прошлом туре «орлы» сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). Можно считать, что так они исправились за домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 2:3.

Как бы там ни было, сейчас «Кристал Пэлас» побеждает нечасто. За 5 последних туров у команды всего один положительный результат. Речь идет о победе над «Норвичем» со счетом 3:0. Она стала всего лишь пятой по счету в этом сезоне для столичных.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Ливерпуль 1 5.80 X 4.20 2 1.55 Ставка

За 21 тур хозяева набрали 24 очка и занимают 11 место. Кроме пяти побед у них 9 ничьих и 7 неудачных результатов.

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Шейх Куяте и Уилфрид Заа не сыграют, так как находятся в сборной. Травмирован Джеймс Томкинс.

«Ливерпуль»

В последнем туре чемпионата «мерсисайдцы» прервали безвыигрышную серию из трех матчей, разгромив дома «Брентфорд» со счетом 3:0. Этот результат позволил команде немного расслабиться после напряженных встреч с соперниками из верхней части турнирной таблицы.

В АПЛ у «Ливерпуля» были ничья с «Тоттенхэмом» (2:2), поражение от «Лестера» (0:1) и перемирие с «Челси» (2:2).

Не будем забывать за два поединка в полуфинале Кубка лиги против «Арсенала». Противостояние получилось напряженным. В первом матче команды разошлись ничьей 0:0 и лишь на поле «канониров» «Ливерпуль» выиграл 2:0 и добыл путевку в финал.

Из-за травм не сыграют Тьяго Алькантара, Харви Эллиот и Дивок Ориги. Плюс к этому не сыграют Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта.

Прогноз и ставка

Котировки говорят в пользу «Ливерпуля» — 1.60 на «мерсисайдцев» и 5.50 на «стекольщиков». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.40.

«Ливерпулю» нужна победа в этом матче. Кроме гонки за «Ман Сити», команде надо следить за тылом, откуда уже наступает «Челси». Чтобы сохранить вторую позицию, надо выигрывать.

«Пэлас» проигрывал «Ливерпулю» в 9 очных матчах в рамках чемпионата. В четырех играх подряд победа гостей была сухой. Поставить на сухую победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.65.