«Кристал Пэлас»
В прошлом туре «орлы» сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). Можно считать, что так они исправились за домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 2:3.
Как бы там ни было, сейчас «Кристал Пэлас» побеждает нечасто. За 5 последних туров у команды всего один положительный результат. Речь идет о победе над «Норвичем» со счетом 3:0. Она стала всего лишь пятой по счету в этом сезоне для столичных.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Ливерпуль
За 21 тур хозяева набрали 24 очка и занимают 11 место. Кроме пяти побед у них 9 ничьих и 7 неудачных результатов.
Шейх Куяте и Уилфрид Заа не сыграют, так как находятся в сборной. Травмирован Джеймс Томкинс.
«Ливерпуль»
В последнем туре чемпионата «мерсисайдцы» прервали безвыигрышную серию из трех матчей, разгромив дома «Брентфорд» со счетом 3:0. Этот результат позволил команде немного расслабиться после напряженных встреч с соперниками из верхней части турнирной таблицы.
В АПЛ у «Ливерпуля» были ничья с «Тоттенхэмом» (2:2), поражение от «Лестера» (0:1) и перемирие с «Челси» (2:2).
Не будем забывать за два поединка в полуфинале Кубка лиги против «Арсенала». Противостояние получилось напряженным. В первом матче команды разошлись ничьей 0:0 и лишь на поле «канониров» «Ливерпуль» выиграл 2:0 и добыл путевку в финал.
Из-за травм не сыграют Тьяго Алькантара, Харви Эллиот и Дивок Ориги. Плюс к этому не сыграют Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта.
Прогноз и ставка
Котировки говорят в пользу «Ливерпуля» — 1.60 на «мерсисайдцев» и 5.50 на «стекольщиков». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.40.
«Ливерпулю» нужна победа в этом матче. Кроме гонки за «Ман Сити», команде надо следить за тылом, откуда уже наступает «Челси». Чтобы сохранить вторую позицию, надо выигрывать.
«Пэлас» проигрывал «Ливерпулю» в 9 очных матчах в рамках чемпионата. В четырех играх подряд победа гостей была сухой. Поставить на сухую победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.65.