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    Продлят ли «мерсисайдцы» сухую победную серию против «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.65) и ставки на футбол, АПЛ, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
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    Матч 23 тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» состоится 23 января в Лондоне на «Селлхерст Парк». Начало в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Кристал Пэлас»

    В прошлом туре «орлы» сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). Можно считать, что так они исправились за домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 2:3.

    Как бы там ни было, сейчас «Кристал Пэлас» побеждает нечасто. За 5 последних туров у команды всего один положительный результат. Речь идет о победе над «Норвичем» со счетом 3:0. Она стала всего лишь пятой по счету в этом сезоне для столичных.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Ливерпуль

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    За 21 тур хозяева набрали 24 очка и занимают 11 место. Кроме пяти побед у них 9 ничьих и 7 неудачных результатов.

    Все прогнозы на АПЛ

    Шейх Куяте и Уилфрид Заа не сыграют, так как находятся в сборной. Травмирован Джеймс Томкинс.

    «Ливерпуль»

    В последнем туре чемпионата «мерсисайдцы» прервали безвыигрышную серию из трех матчей, разгромив дома «Брентфорд» со счетом 3:0. Этот результат позволил команде немного расслабиться после напряженных встреч с соперниками из верхней части турнирной таблицы.

    В АПЛ у «Ливерпуля» были ничья с «Тоттенхэмом» (2:2), поражение от «Лестера» (0:1) и перемирие с «Челси» (2:2).

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    • Не будем забывать за два поединка в полуфинале Кубка лиги против «Арсенала». Противостояние получилось напряженным. В первом матче команды разошлись ничьей 0:0 и лишь на поле «канониров» «Ливерпуль» выиграл 2:0 и добыл путевку в финал.

    Из-за травм не сыграют Тьяго Алькантара, Харви Эллиот и Дивок Ориги. Плюс к этому не сыграют Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Ливерпуля» — 1.60 на «мерсисайдцев» и 5.50 на «стекольщиков». Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.40.

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    «Ливерпулю» нужна победа в этом матче. Кроме гонки за «Ман Сити», команде надо следить за тылом, откуда уже наступает «Челси». Чтобы сохранить вторую позицию, надо выигрывать.

    «Пэлас» проигрывал «Ливерпулю» в 9 очных матчах в рамках чемпионата. В четырех играх подряд победа гостей была сухой. Поставить на сухую победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.65.

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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Продлят ли «мерсисайдцы» сухую победную серию против «Кристал Пэлас»?
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