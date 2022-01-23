«Клермон» на своём поле сыграет против «Ренна» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Клермон» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» находится на 1 строчку выше от зоны вылета занимая 17-е место и набрав при этом 18 очков. Но их главные соперники за «прописку в элите» «Лорьян» и «Бордо» имеют всего на 1 балл меньше — по 17 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Клермон» 6 раз терпел поражения от соперников, 2 раза сыграл вничью и всего 2 раза порадовал болельщиков победами.

В Лиге 1 «Клермон» уже 3 матча подряд не может одержать победу. После игры с «Реймсом» (0:0), в которой команды не смогли определить сильнейшего «Клермон» на выезде потерпел крупное поражение от «Монако» — 4:0, а после на выезде проиграл «Страсбургу» (0:2).

В этом матче на поле не выйдут Джим Аллевина, Мохамед Байо, Жан-Клод Биллонг и Саиф-Эддин Хауи.

«Ренн»

«Ренн» набрал 34 очка за 21 тур чемпионата Франции и это позволяет им занимать 3-е место в турнирной таблице. Но расположившиеся ниже «Монако» и «Ланс» отстают лишь на 1 очко. Команда много забивает (40) и мало пропускает (19).

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» демонстрировал нестабильную игру и таким образом в их активе 5 побед и 5 поражений.

В чемпионате Франции после 3-х поражений подряд от «Ниццы» (1:2), «Монако» (2:1) и «Ланса» (1:0) «Ренн» смог реабилитироваться в прошлом туре где встретился с «Бордо» и разгромно победил со счётом 6:0.

На поле не смогут выйти Наиф Агуэрд, Жереми Гелен, Альфред Гомис, Ромэн Сален, Камалдин Сулемана, Амари Траоре и Флавьен Тэт.

Прогноз и ставка

На победу «Клермона» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.95, а победу «Ренна» — за 1.85.

Прогноз — В прошлом туре «Ренн» доказал, что не зря занимает такое высокое место в турнирной таблице. Команде сейчас крайне важно набирать очки в каждом матче, а с такой командой как «Клермон» им это не составит труда.

Ставка - «Ренн» победа за 1.85.