«Ланс» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» тем временем находится на седьмой строчке в таблице Лиги 1, набрав в 21-м матче 33 очка.

Ситуация полностью под контролем, «Ланс» может не переживать за свое будущее. Более того, у команды есть неплохие шансы побороться за место в еврокубках.

В январе «Ланс» выбил из Кубка Франции «Лилль», а потом одержал победу над «Ренном» и «Сент-Этьеном» в рамках чемпионата.

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Таким образом, последние три матча коллектив выиграл. Начало года получилось очень удачным.

«Марсель»

«Марсель» на текущий момент идет в чемпионской гонке на третьей позиции, на два очка уступая второй строчке, сыграв на один поединок меньше, а лидеру ПСЖ он проигрывает уже 13 баллов.

Провансальцы не знают поражений в семи последних матчах. Последнее же фиаско случилось с ними в начале декабря, когда они дома проиграли 1:2 «Бресту».

После той неудачи «Марсель» победил в пяти случаях. Еще дважды коллектив сыграл вничью.

Одна из этих мировых имела место в прошлом туре, где на своем поле «Олимпик» потерял очки в поединке против чемпиона «Лилля» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.