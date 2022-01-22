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    Вернется ли «Марсель» на второе место?

    «Ланс» — «Марсель». Прогноз, ставки (к. 2.75) на футбол, чемпионат Франции, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Марсель»
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    «Марсель» идет третьим в Лиге 1
    «Ланс» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Января 2022 года
    Ланс
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    •  Ланс 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    «Ланс» тем временем находится на седьмой строчке в таблице Лиги 1, набрав в 21-м матче 33 очка.

    Ситуация полностью под контролем, «Ланс» может не переживать за свое будущее. Более того, у команды есть неплохие шансы побороться за место в еврокубках.

    В январе «Ланс» выбил из Кубка Франции «Лилль», а потом одержал победу над «Ренном» и «Сент-Этьеном» в рамках чемпионата.

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    Таким образом, последние три матча коллектив выиграл. Начало года получилось очень удачным.

    «Марсель»

    «Марсель» на текущий момент идет в чемпионской гонке на третьей позиции, на два очка уступая второй строчке, сыграв на один поединок меньше, а лидеру ПСЖ он проигрывает уже 13 баллов.

    Провансальцы не знают поражений в семи последних матчах. Последнее же фиаско случилось с ними в начале декабря, когда они дома проиграли 1:2 «Бресту».

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    • После той неудачи «Марсель» победил в пяти случаях. Еще дважды коллектив сыграл вничью.

    Одна из этих мировых имела место в прошлом туре, где на своем поле «Олимпик» потерял очки в поединке против чемпиона «Лилля» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Марсель» на второе место?
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