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    Матч в Менхегладбахе порадует голами

    «Боруссия» М — «Унион». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Германии, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Унион»
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    Рани Хедира
    В субботу, 22 января, менхегладбахская «Боруссия» на своем поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 20-го тура Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 по мск. «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» неудачно выступает в текущем чемпионате Германии, и на данный момент в турнирной таблице занимает только 12 позицию, опережая зону вылета всего на четыре балла.

    Гладбахцы в этом первенстве смогли добыть только шесть побед, четыре раза они сыграли вничью и потерпели девять поражений. Заканчивали они первый круг 5-матчевой безвыигрышной серией, где четыре встречи проиграли.

    Новый же год «жеребята» начали сверхудачно, одолев сенсационно в Мюнхене саму «Баварию» 2:1, но после того уступили дома «Байеру» 1:2 в чемпионате и второлиговому «Ганноверу» 0:3 в Кубке страны.

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    В родных стенах «Боруссия» смогла добыть 14 баллов из 22. Она добилась четырех викторий, дважды делила очки с соперниками и три раза уходила с поля ни с чем.

    «Унион»

    «Унион» же в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 31 баллов делит четвертую строку с «Хоффенхаймом», но шестое место отстает всего на пункт.

    Берлинцы намного лучше завершали прошлый год, проиграв только раз в последних четырех встречах. Еще в этот период они одну игру завершили миром и дважды победили.

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    • В новом же году «железные» сперва расписали гостевую мировую с «Байером» 2:2, а потом обыграли дома «Хоффенхайм» 2:1. Накануне они прошли в 1/4 финала Кубка Германии, одолев в 1/8 в дерби «Герту» — 3:2.

    Вне родных стен «Унион» смог разжиться всего десятью баллами из 31. Столичный клуб добился двух выигрышей, трижды уступал и пять раз играл вничью.

    За минувшие пять очных встреч этих клубов только раз выиграла «Боруссия», дважды была ничья и два раза побеждал «Унион», оба раза дома и один из них в первом круге — 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Униона» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.30.

    «Боруссия» на домашнем поле отличается голами практически всегда, да и «Унион» в последнем отрезке чемпионата в атаке выглядит очень хорошо. В общем, здесь вполне можно ожидать верхов.

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    «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Матч в Менхегладбахе порадует голами
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