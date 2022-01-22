В субботу, 22 января, менхегладбахская «Боруссия» на своем поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 20-го тура Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 по мск. «Боруссия» М — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» неудачно выступает в текущем чемпионате Германии, и на данный момент в турнирной таблице занимает только 12 позицию, опережая зону вылета всего на четыре балла.

Гладбахцы в этом первенстве смогли добыть только шесть побед, четыре раза они сыграли вничью и потерпели девять поражений. Заканчивали они первый круг 5-матчевой безвыигрышной серией, где четыре встречи проиграли.

Новый же год «жеребята» начали сверхудачно, одолев сенсационно в Мюнхене саму «Баварию» 2:1, но после того уступили дома «Байеру» 1:2 в чемпионате и второлиговому «Ганноверу» 0:3 в Кубке страны.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах «Боруссия» смогла добыть 14 баллов из 22. Она добилась четырех викторий, дважды делила очки с соперниками и три раза уходила с поля ни с чем.

«Унион»

«Унион» же в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 31 баллов делит четвертую строку с «Хоффенхаймом», но шестое место отстает всего на пункт.

Берлинцы намного лучше завершали прошлый год, проиграв только раз в последних четырех встречах. Еще в этот период они одну игру завершили миром и дважды победили.

В новом же году «железные» сперва расписали гостевую мировую с «Байером» 2:2, а потом обыграли дома «Хоффенхайм» 2:1. Накануне они прошли в 1/4 финала Кубка Германии, одолев в 1/8 в дерби «Герту» — 3:2.

Вне родных стен «Унион» смог разжиться всего десятью баллами из 31. Столичный клуб добился двух выигрышей, трижды уступал и пять раз играл вничью.

За минувшие пять очных встреч этих клубов только раз выиграла «Боруссия», дважды была ничья и два раза побеждал «Унион», оба раза дома и один из них в первом круге — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают — 2.29.

На викторию «Униона» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.30.

«Боруссия» на домашнем поле отличается голами практически всегда, да и «Унион» в последнем отрезке чемпионата в атаке выглядит очень хорошо. В общем, здесь вполне можно ожидать верхов.