«Хетафе»
После 20 сыгранных матчей «Хетафе» смог набрать 18 баллов, позволяющие команде находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись всего на пункт от зоны вылета.
«Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. Всего на их счету только четыре победы.
Коэффициенты матча Хетафе — Гранада
Двумя из них «синие» разжились в трех последних турах, одолев дома по 1:0 «Осасуну» и мадридский «Реал». В минувшем же игровом дне они с таким же счетом уступили в гостях «Севильи».
Календарь и таблица испанской Примеры
14 из 18 общих баллов «Хетафе» набрал на своей территории, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и четырех фиаско.
«Гранада»
«Гранада» идет несколько выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на шесть баллов больше, чем у предстоящего противника.
«Насриды» также неудачно стартовали в чемпионате, одержав свою первую победу только в начале октября. Всего же они пока смогли добыть пять выигрышей.
Вот уже восемь встреч как «красно-белые» в рамках Примеры не знают горечи поражений, поровну поделив в этот период ничьи и виктории. В прошлом туре они поделили очки дома с «Барсой» — 1:1.
В десяти гостевых играх «Гранада» в шести из них сыграла вничью, одну встречу она выиграла и трижды уходился с поля поверженной.
В последних двух очных поединках этих клубов были мировые (1:1 и 0:0), а перед этим дважды победила «Гранада» — 1:0 и 2:1
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 2.18, победа «Гранады» — 4.14, ничья — 3.08.
«Хетафе» набрал хороший ход и смог выиграть четыре из пяти домашних встреч. Прогнозируем, что и сейчас ближе к виктории будут хозяева, которые прервут удачную серию «Гранады».