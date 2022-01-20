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    «Городские» продолжат удачно играть в родных стенах

    «Хетафе» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионат Испании, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Гранада»
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    В четверг, 20 января, в матче 21-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своей арене примет «Гранаду». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Хетафе» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 21:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Хетафе»

    После 20 сыгранных матчей «Хетафе» смог набрать 18 баллов, позволяющие команде находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись всего на пункт от зоны вылета.

    «Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. Всего на их счету только четыре победы.

    Коэффициенты матча Хетафе — Гранада

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    Двумя из них «синие» разжились в трех последних турах, одолев дома по 1:0 «Осасуну» и мадридский «Реал». В минувшем же игровом дне они с таким же счетом уступили в гостях «Севильи».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    14 из 18 общих баллов «Хетафе» набрал на своей территории, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и четырех фиаско.

    «Гранада»

    «Гранада» идет несколько выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на шесть баллов больше, чем у предстоящего противника.

    «Насриды» также неудачно стартовали в чемпионате, одержав свою первую победу только в начале октября. Всего же они пока смогли добыть пять выигрышей.

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    • Вот уже восемь встреч как «красно-белые» в рамках Примеры не знают горечи поражений, поровну поделив в этот период ничьи и виктории. В прошлом туре они поделили очки дома с «Барсой» — 1:1.

    В десяти гостевых играх «Гранада» в шести из них сыграла вничью, одну встречу она выиграла и трижды уходился с поля поверженной.

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    В последних двух очных поединках этих клубов были мировые (1:1 и 0:0), а перед этим дважды победила «Гранада» — 1:0 и 2:1

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 2.18, победа «Гранады» — 4.14, ничья — 3.08.

    «Хетафе» набрал хороший ход и смог выиграть четыре из пяти домашних встреч. Прогнозируем, что и сейчас ближе к виктории будут хозяева, которые прервут удачную серию «Гранады».

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    «Хетафе» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. «Городские» продолжат удачно играть в родных стенах
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