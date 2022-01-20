В четверг, 20 января, в матче 21-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своей арене примет «Гранаду». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Хетафе» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

После 20 сыгранных матчей «Хетафе» смог набрать 18 баллов, позволяющие команде находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись всего на пункт от зоны вылета.

«Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. Всего на их счету только четыре победы.

Коэффициенты матча Хетафе — Гранада 1 2.10 X 3.10 2 3.95 Ставка

Двумя из них «синие» разжились в трех последних турах, одолев дома по 1:0 «Осасуну» и мадридский «Реал». В минувшем же игровом дне они с таким же счетом уступили в гостях «Севильи».

Календарь и таблица испанской Примеры

14 из 18 общих баллов «Хетафе» набрал на своей территории, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и четырех фиаско.

«Гранада»

«Гранада» идет несколько выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на шесть баллов больше, чем у предстоящего противника.

«Насриды» также неудачно стартовали в чемпионате, одержав свою первую победу только в начале октября. Всего же они пока смогли добыть пять выигрышей.

Вот уже восемь встреч как «красно-белые» в рамках Примеры не знают горечи поражений, поровну поделив в этот период ничьи и виктории. В прошлом туре они поделили очки дома с «Барсой» — 1:1.

В десяти гостевых играх «Гранада» в шести из них сыграла вничью, одну встречу она выиграла и трижды уходился с поля поверженной.

В последних двух очных поединках этих клубов были мировые (1:1 и 0:0), а перед этим дважды победила «Гранада» — 1:0 и 2:1

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 2.18, победа «Гранады» — 4.14, ничья — 3.08.

«Хетафе» набрал хороший ход и смог выиграть четыре из пяти домашних встреч. Прогнозируем, что и сейчас ближе к виктории будут хозяева, которые прервут удачную серию «Гранады».