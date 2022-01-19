«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Ганзы» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Ганза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» стартовал в текущем розыгрыше Кубка Германии с разгромной победы над «Зандхаузеном» (4:0). Это было еще в начале августа.

В следующем раунде, который состоялся в конце октября, «Лейпциг» выиграл в гостях у скромного «Бабельсберга» (1:0).

В январе «Лейпциг» одержал две победы в Бундеслиге. Сначала команда Доменико Тедеско разгромила «Майнц» (4:1, а потом уверенно выиграла у «Штутгарта» (2:0).

«Лейпциг» забил десять мячей в четырех последних матчах на своем поле.

«Ганза»

У «Ганзы» тем временем в предыдущих раундах Кубка Германии было два сложнейших матча.

В первом клуб из Ростока с трудом выиграл у «Хайденхайма», забив решающий гол только в овертайме.

А в матче против «Регенсбурга» все и вовсе решилось в серии пенальти. При этом «Ганза» сначала пропустил гол на последней минуте основного времени, а потом чудом отыгралась в самом конце овертайма.

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Во второй Бундеслиге «Ганза» занимает 15-е место после 19-ти туров. В шести предыдущих турах она не одержала ни одной победы.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Ганзы» — за 16.25.

Скорее всего, у «Лейпцига» не будет проблем в предстоящей игре. Соперник явно не в лучшем состоянии сейчас.

Ставка — тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Лейпциг» забьет в каждом тайме за 1.72.