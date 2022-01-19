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    «Лейпциг» обыграет «Ганзу» с разгромным счетом?

    «Лейпциг» — «Ганза». Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, Кубок Германии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Ганза»
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    «Лейпциг» забил десять мячей в четырех последних матчах на своем поле
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Ганзы» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Ганза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Января 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Ганза Ганза
  • Германия. Кубок
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» стартовал в текущем розыгрыше Кубка Германии с разгромной победы над «Зандхаузеном» (4:0). Это было еще в начале августа.

    В следующем раунде, который состоялся в конце октября, «Лейпциг» выиграл в гостях у скромного «Бабельсберга» (1:0).

    В январе «Лейпциг» одержал две победы в Бундеслиге. Сначала команда Доменико Тедеско разгромила «Майнц» (4:1, а потом уверенно выиграла у «Штутгарта» (2:0).

    «Лейпциг» забил десять мячей в четырех последних матчах на своем поле.

    «Ганза»

    У «Ганзы» тем временем в предыдущих раундах Кубка Германии было два сложнейших матча.

    В первом клуб из Ростока с трудом выиграл у «Хайденхайма», забив решающий гол только в овертайме.

    А в матче против «Регенсбурга» все и вовсе решилось в серии пенальти. При этом «Ганза» сначала пропустил гол на последней минуте основного времени, а потом чудом отыгралась в самом конце овертайма.

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    Во второй Бундеслиге «Ганза» занимает 15-е место после 19-ти туров. В шести предыдущих турах она не одержала ни одной победы.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Ганзы» — за 16.25.

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    Скорее всего, у «Лейпцига» не будет проблем в предстоящей игре. Соперник явно не в лучшем состоянии сейчас.

    Ставка — тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Лейпциг» забьет в каждом тайме за 1.72.

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    «Лейпциг» — «Ганза»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» обыграет «Ганзу» с разгромным счетом?
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