«Лейпциг»
«Лейпциг» стартовал в текущем розыгрыше Кубка Германии с разгромной победы над «Зандхаузеном» (4:0). Это было еще в начале августа.
В следующем раунде, который состоялся в конце октября, «Лейпциг» выиграл в гостях у скромного «Бабельсберга» (1:0).
В январе «Лейпциг» одержал две победы в Бундеслиге. Сначала команда Доменико Тедеско разгромила «Майнц» (4:1, а потом уверенно выиграла у «Штутгарта» (2:0).
«Лейпциг»
«Ганза»
У «Ганзы» тем временем в предыдущих раундах Кубка Германии было два сложнейших матча.
В первом клуб из Ростока с трудом выиграл у «Хайденхайма», забив решающий гол только в овертайме.
А в матче против «Регенсбурга» все и вовсе решилось в серии пенальти. При этом «Ганза» сначала пропустил гол на последней минуте основного времени, а потом чудом отыгралась в самом конце овертайма.
Во второй Бундеслиге «Ганза» занимает 15-е место после 19-ти туров. В шести предыдущих турах она не одержала ни одной победы.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Ганзы» — за 16.25.
Скорее всего, у «Лейпцига» не будет проблем в предстоящей игре. Соперник явно не в лучшем состоянии сейчас.
Ставка — тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на то, что «Лейпциг» забьет в каждом тайме за 1.72.