«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:30 мск. «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает десятое место в таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

Из-за вспышки коронавируса «Лестер» в январе провел пока лишь один матч. В начале месяца команда Брендана Роджерса разгромила на своем поле «Уотфорд» (4:1) в рамках Кубка Англии.

Коэффициенты матча Лестер — Тоттенхэм 1 3.05 X 3.35 2 2.35 Ставка

После этого «Лестеру» пришлось перенести несколько матчей АПЛ. Незапланированная пауза продолжалась почти две недели.

Все прогнозы на АПЛ

У «Лестера» есть серьезные кадровые проблемы в атаке . Джейми Варди выбыл на несколько месяцев из-за травмы, а нигериец Келечи Ихеаначо уехал на Кубок Африки.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 18-ти матчах 33 очка.

В отличие от «Лестера», «шпоры» в этом месяце сыграл уже четыре матча. На прошлой неделе команда Антонио Конте проиграла «Челси» (0:1) в рамках ответной встречи в полуфинале Кубке лиги. Первая игра против «синих» тоже завершилась поражением.

Между тем, в АПЛ у «Тоттенхэма» сейчас серия из восьми матчей без поражений (пять побед и три ничьи). На этот отрезке лондонская команда пропустила лишь четыре мяча.

При этом в семи предыдущих матчах АПЛ на выезде у «Тоттенхэма» только две победы.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Тоттенхэма» — за 2.47.

Сложно сказать, как на игру «Лестера» повлияет пауза. Но самая большая проблема хозяев — отсутствие нападающих. И это далеко не единственные потери. Возможно, гости воспользуются этим.

Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.82.

И, скорее всего, это будет не самый результативный матч. Возможно, все решит один гол.