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    Сможет ли «Тоттенхэм» воспользоваться проблемами «Лестера»?

    «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставки (к. 1.82) на футбол, чемпионат Англии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» ни разу не проиграл в 8-ми предыдущих матчах АПЛ
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:30 мск. «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает десятое место в таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

    Из-за вспышки коронавируса «Лестер» в январе провел пока лишь один матч. В начале месяца команда Брендана Роджерса разгромила на своем поле «Уотфорд» (4:1) в рамках Кубка Англии.

    Коэффициенты матча Лестер — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    После этого «Лестеру» пришлось перенести несколько матчей АПЛ. Незапланированная пауза продолжалась почти две недели.

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    У «Лестера» есть серьезные кадровые проблемы в атаке. Джейми Варди выбыл на несколько месяцев из-за травмы, а нигериец Келечи Ихеаначо уехал на Кубок Африки.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 18-ти матчах 33 очка.

    В отличие от «Лестера», «шпоры» в этом месяце сыграл уже четыре матча. На прошлой неделе команда Антонио Конте проиграла «Челси» (0:1) в рамках ответной встречи в полуфинале Кубке лиги. Первая игра против «синих» тоже завершилась поражением.

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    • Между тем, в АПЛ у «Тоттенхэма» сейчас серия из восьми матчей без поражений (пять побед и три ничьи). На этот отрезке лондонская команда пропустила лишь четыре мяча.

    При этом в семи предыдущих матчах АПЛ на выезде у «Тоттенхэма» только две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Тоттенхэма» — за 2.47.

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    Сложно сказать, как на игру «Лестера» повлияет пауза. Но самая большая проблема хозяев — отсутствие нападающих. И это далеко не единственные потери. Возможно, гости воспользуются этим.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.82.

    И, скорее всего, это будет не самый результативный матч. Возможно, все решит один гол.

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    «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» воспользоваться проблемами «Лестера»?
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