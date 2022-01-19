«Лестер»
«Лестер» занимает десятое место в таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.
Из-за вспышки коронавируса «Лестер» в январе провел пока лишь один матч. В начале месяца команда Брендана Роджерса разгромила на своем поле «Уотфорд» (4:1) в рамках Кубка Англии.
Коэффициенты матча Лестер — Тоттенхэм
После этого «Лестеру» пришлось перенести несколько матчей АПЛ. Незапланированная пауза продолжалась почти две недели.
У «Лестера» есть
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 18-ти матчах 33 очка.
В отличие от «Лестера», «шпоры» в этом месяце сыграл уже четыре матча. На прошлой неделе команда Антонио Конте проиграла «Челси» (0:1) в рамках ответной встречи в полуфинале Кубке лиги. Первая игра против «синих» тоже завершилась поражением.
Между тем, в АПЛ у «Тоттенхэма» сейчас серия из восьми матчей без поражений (пять побед и три ничьи). На этот отрезке лондонская команда пропустила лишь четыре мяча.
При этом в семи предыдущих матчах АПЛ на выезде у «Тоттенхэма» только две победы.
Прогноз и ставка
На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Тоттенхэма» — за 2.47.
Сложно сказать, как на игру «Лестера» повлияет пауза. Но самая большая проблема хозяев — отсутствие нападающих. И это далеко не единственные потери. Возможно, гости воспользуются этим.
Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.82.
И, скорее всего, это будет не самый результативный матч. Возможно, все решит один гол.