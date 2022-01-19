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    «Фараоны» уверенно расправятся с Суданом?

    Египет — Судан. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Кубок африканских наций, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Судан
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    Мохаммед Салах
    Египет сыграет на своем поле с Суданом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. Египет — Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 19 Января 2022 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 22:00 Судан Судан
  • Хартум
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    Египет

    Эта команда на Кубке африканских наций изначально считалась одним из фаворитов. Правда, «фараоны» пока еще не обеспечили себе даже выход в плей-офф.

    Очевидно, Египет смотрится не так уверенно, как ожидалось. И лишь присутствие в составе Мохаммеда Салаха помогает команде.

    Коэффициенты матча Египет — Судан

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре сборная Египта добыла важнейшую победу. Минимальный успех команде принес точный выстрел Салаха.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Суданом для Египта проходят довольно успешно. Из пяти последних поединков «фараоны» выиграли трижды, лишь однажды уступив.

    Судан

    Сборная Судана пока замыкает турнирную таблицу своего квартета. Лишь один набранный балл и разница мячей 1:3 — таковы реалии этой команды.

    Теперь суданцам нужно активно атаковать. Вот только в матче с более статусным оппонентом в это верится с трудом.

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    • В предыдущем своем поединке турнира Судан по всем статьям уступил Нигерии (3:1). Причем команда лишь в концовке забила гол престижа.

    Суданцы вообще не выигрывают еще с лета. Так что шансов на позитивный исход в матче с египтянами у команды откровенно мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Египет за 1.25, на ничью за 5.35, а на Судан — за 14.50.

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    Египет еще не обеспечил себе выход в плей-офф, и наверняка сыграет на максимуме своих возможностей.

    Судан имеет проблемы в обороне, к тому же давно не знает вкуса побед.

    Мотивация и класс египтян принесут им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора Египта -1.75 с коэффициентом 2.16.

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    Египет — Судан: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фараоны» уверенно расправятся с Суданом?
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