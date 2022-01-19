Египет сыграет на своем поле с Суданом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. Египет — Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Эта команда на Кубке африканских наций изначально считалась одним из фаворитов. Правда, «фараоны» пока еще не обеспечили себе даже выход в плей-офф.

Очевидно, Египет смотрится не так уверенно, как ожидалось. И лишь присутствие в составе Мохаммеда Салаха помогает команде.

Коэффициенты матча Египет — Судан 1 1.23 X 5.30 2 19.00 Ставка

В предыдущем туре сборная Египта добыла важнейшую победу. Минимальный успех команде принес точный выстрел Салаха.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Суданом для Египта проходят довольно успешно. Из пяти последних поединков «фараоны» выиграли трижды, лишь однажды уступив.

Судан

Сборная Судана пока замыкает турнирную таблицу своего квартета. Лишь один набранный балл и разница мячей 1:3 — таковы реалии этой команды.

Теперь суданцам нужно активно атаковать. Вот только в матче с более статусным оппонентом в это верится с трудом.

В предыдущем своем поединке турнира Судан по всем статьям уступил Нигерии (3:1). Причем команда лишь в концовке забила гол престижа.

Суданцы вообще не выигрывают еще с лета. Так что шансов на позитивный исход в матче с египтянами у команды откровенно мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Египет за 1.25, на ничью за 5.35, а на Судан — за 14.50.

Египет еще не обеспечил себе выход в плей-офф, и наверняка сыграет на максимуме своих возможностей .

Судан имеет проблемы в обороне, к тому же давно не знает вкуса побед.

Мотивация и класс египтян принесут им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора Египта -1.75 с коэффициентом 2.16.