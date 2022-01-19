Египет
Эта команда на Кубке африканских наций изначально считалась одним из фаворитов. Правда, «фараоны» пока еще не обеспечили себе даже выход в плей-офф.
Очевидно, Египет смотрится не так уверенно, как ожидалось. И лишь присутствие в составе Мохаммеда Салаха помогает команде.
Коэффициенты матча Египет — Судан
В предыдущем туре сборная Египта добыла важнейшую победу. Минимальный успех команде принес точный выстрел Салаха.
Матчи с Суданом для Египта проходят довольно успешно. Из пяти последних поединков «фараоны» выиграли трижды, лишь однажды уступив.
Судан
Сборная Судана пока замыкает турнирную таблицу своего квартета. Лишь один набранный балл и разница мячей 1:3 — таковы реалии этой команды.
Теперь суданцам нужно активно атаковать. Вот только в матче с более статусным оппонентом в это верится с трудом.
В предыдущем своем поединке турнира Судан по всем статьям уступил Нигерии (3:1). Причем команда лишь в концовке забила гол престижа.
Суданцы вообще не выигрывают еще с лета. Так что шансов на позитивный исход в матче с египтянами у команды откровенно мало.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Египет за 1.25, на ничью за 5.35, а на Судан — за 14.50.
Египет еще не обеспечил себе выход в плей-офф, и
Судан имеет проблемы в обороне, к тому же давно не знает вкуса побед.
Мотивация и класс египтян принесут им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора Египта -1.75 с коэффициентом 2.16.