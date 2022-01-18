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    «Престон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионшип, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Алан Браун
    «Престон» на своём поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 18 января, начало — 22:45 (мск). «Престон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Января 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
    •  Престон Норт Энд 22:45 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Престон»

    «Престон» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 32 очка за 24 матча. Команда имеет почти одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 27/30.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Престон» показывал нестабильные результаты и таким образом в своём активе имеет: 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения от соперников.

    В Чемпионшипе после поражения от «Блэкберна» (1:0) «Престон» одержал две победы над «Барнсли» и «Сток Сити» с одинаковым счётом — 2:1. А в крайнем туре команда у себя дома провела матч против «Бирмингема», в котором обое обменялись голами, но сильнейшего не определили, закончив поединок со счётом 1:1.

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    На поле не выйдут Алан Браун, Деклан Радд и Коннор Уикем.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, а это на одну позицию выше «Престона» хотя тоже имеет 32 очка, но у этой команды есть еще 1 игра в запасе.

    Во всех турнирах за последние 10 матчей «Шеффилд» 4 раза терпел поражения, 2 раза довольствовался ничейными результатами и 4 раза праздновал победы.

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    • В прошлом туре «Шеффилд» встречался с «Дерби Каунти» и потерпел поражение со счётом 2:0. А до этого матча команда провела серию из 4-х побед подряд. «Шеффилд» был сильнее «Фулхэма» (0:1), «Кардиффа» (2:3), «Бристоль Сити» (2:0) и «Рединга» (0:1).

    В этом матче команде не помогут Адлен Гедиура, Джек О’Коннелл и Робин Ольсен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Престона» можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Шеффилд Юнайтед» за — 2.70.

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    Прогноз — Встречаются две равные команды по всем показателям. Кто одержит победу сказать крайне сложно, но забивать команды будут. Очные встречи «Престона» и «Шеффилда» всегда очень результативные и эта не станет исключением.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.08.

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    «Престон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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