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    «Неукротимые львы» додавят Кабо-Верде?

    Кабо-Верде — Камерун. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок африканских наций, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Камерун
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    Эрик Шупо-Мотин
    Кабо-Верде сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. Кабо-Верде — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа A 17 Января 2022 года

    Кабо-Верде

    Эта команда на Кубке африканских наций выступает немного ниже своих возможностей. Перед заключительным туром кабовердийцы находятся на 3 месте.

    Ко всему прочему, играть Кабо-Верде придется с фаворитом, и не только группы А. А вот 3 место от команды вряд ли куда-то денется.

    Коэффициенты матча Кабо-Верде — Камерун

  • 1
  • 6.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре Кабо-Верде минимально уступил буркинцам. Тот поединок был как раз лобовым в борьбе за вторую строчку.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Камеруном для Кабо-Верде проходят вполне успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила дважды при двух поражениях.

    Камерун

    «Неукротимым львам» расслабляться еще рано. Ясно, что даже ничьей команде хватит для победы в группе, но камерунцев она не устроит.

    Камерун в двух матчах настрелял 6 мячей. Причем 4 из них в активе Венсана Абубакара, а 2 на счету Карла Экамби.

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    • Нет никаких сомнений, что камерунцы намерены уверенно выиграть свою группу. Тем паче, у команды для этого имеются все нужные ресурсы.

    Стоит прибавить еще и мотивационную составляющую. Камерун не обыгрывал сборную Кабо-Верде немногим менее 10 (!) лет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.79, на ничью за 3.18, а на Кабо-Верде — за 5.50.

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    Кабо-Верде наверняка будет действовать вторым номером.

    Камерунцы шикарно атакуют, и наверняка постараются добыть третью победу в группе.

    Камерен постарается завершить групповой турнир победой. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна во 2 тайме с коэффициентом 2.17.

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    Кабо-Верде — Камерун: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» додавят Кабо-Верде?
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