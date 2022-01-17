Кабо-Верде
Эта команда на Кубке африканских наций выступает немного ниже своих возможностей. Перед заключительным туром кабовердийцы находятся на 3 месте.
Ко всему прочему, играть Кабо-Верде придется с фаворитом, и не только группы А. А вот 3 место от команды вряд ли куда-то денется.
Коэффициенты матча Кабо-Верде — Камерун
В предыдущем туре Кабо-Верде минимально уступил буркинцам. Тот поединок был как раз лобовым в борьбе за вторую строчку.
Матчи с Камеруном для Кабо-Верде проходят вполне успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила дважды при двух поражениях.
Камерун
«Неукротимым львам» расслабляться еще рано. Ясно, что даже ничьей команде хватит для победы в группе, но камерунцев она не устроит.
Камерун в двух матчах настрелял 6 мячей. Причем 4 из них в активе Венсана Абубакара, а 2 на счету Карла Экамби.
Нет никаких сомнений, что камерунцы намерены уверенно выиграть свою группу. Тем паче, у команды для этого имеются все нужные ресурсы.
Стоит прибавить еще и мотивационную составляющую. Камерун не обыгрывал сборную Кабо-Верде немногим менее 10 (!) лет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.79, на ничью за 3.18, а на Кабо-Верде — за 5.50.
Кабо-Верде наверняка будет действовать вторым номером.
Камерен постарается завершить групповой турнир победой. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна во 2 тайме с коэффициентом 2.17.