Кабо-Верде сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. Кабо-Верде — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кабо-Верде

Эта команда на Кубке африканских наций выступает немного ниже своих возможностей. Перед заключительным туром кабовердийцы находятся на 3 месте.

Ко всему прочему, играть Кабо-Верде придется с фаворитом, и не только группы А. А вот 3 место от команды вряд ли куда-то денется.

В предыдущем туре Кабо-Верде минимально уступил буркинцам. Тот поединок был как раз лобовым в борьбе за вторую строчку.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Камеруном для Кабо-Верде проходят вполне успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила дважды при двух поражениях.

Камерун

«Неукротимым львам» расслабляться еще рано. Ясно, что даже ничьей команде хватит для победы в группе, но камерунцев она не устроит.

Камерун в двух матчах настрелял 6 мячей. Причем 4 из них в активе Венсана Абубакара, а 2 на счету Карла Экамби.

Нет никаких сомнений, что камерунцы намерены уверенно выиграть свою группу. Тем паче, у команды для этого имеются все нужные ресурсы.

Стоит прибавить еще и мотивационную составляющую. Камерун не обыгрывал сборную Кабо-Верде немногим менее 10 (!) лет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.79, на ничью за 3.18, а на Кабо-Верде — за 5.50.

Кабо-Верде наверняка будет действовать вторым номером.

Камерунцы шикарно атакуют , и наверняка постараются добыть третью победу в группе.

Камерен постарается завершить групповой турнир победой. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна во 2 тайме с коэффициентом 2.17.