Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Эфиопией в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. Буркина-Фасо — Эфиопия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Буркина-Фасо

Эта команда на Кубке африканских наций выступает вполне прилично. Перед заключительным туром буркинцы находятся на второй позиции.

Наверняка игроки сборной Буркина-Фасо отчетливо понимают, даже ничьей с Эфиопией может хватить для выхода в плей-офф. Однако буркинцы сильнее, и не должны провалить последний тур.

В предыдущем туре Буркина-Фасо минимально обыграла Кабо-Верде. Причем команда по игре смотрелась не лучше соперника.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Эфиопией для Буркина-Фасо проходят весьма успешно. Из трех очных поединков команда победила дважды при одной неудаче.

Эфиопия

Сборная Эфиопии два стартовых тура проиграла с разницей мячей 1:5. Впрочем, при определенных раскладах шансы на плей-офф у команды еще есть.

Вот только шансы эти чисто математические. Нужно выигрывать непременно с крупным счетом, ожидая поражения Кабо-Верде от Камеруна.

С теми же камерунцами команда сыграла в меру своих сил. Правда, итоговое поражение вышло крупным (4:1).

И это притом, что в той встрече счет как раз открыли эфиопы. Дава Хотесса своим забитым мячом, как оказалось, до предела разозлил «неукротимых львов».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Буркина-Фасо за 1.77, на ничью за 3.34, а на Эфиопию — за 5.25.

Буркина-Фасо наверняка сумеют показать класс в атаке.

Эфиопия не лучшим образом выглядит в обороне , к тому же почти потеряла шансы на плей-офф.

Буркина-Фасо банально сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Буркина-Фасо -0.75 с коэффициентом 2.03.