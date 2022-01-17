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    Третье поражение Эфиопии?

    Буркина-Фасо — Эфиопия. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок африканских наций, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Буркина-Фасо — Эфиопия
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    Гетане Кебеде
    Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Эфиопией в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. Буркина-Фасо — Эфиопия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа A 17 Января 2022 года
    Буркина-Фасо
  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 19:00 Эфиопия Эфиопия
  • Аддис-Абеба
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    Буркина-Фасо

    Эта команда на Кубке африканских наций выступает вполне прилично. Перед заключительным туром буркинцы находятся на второй позиции.

    Наверняка игроки сборной Буркина-Фасо отчетливо понимают, даже ничьей с Эфиопией может хватить для выхода в плей-офф. Однако буркинцы сильнее, и не должны провалить последний тур.

    В предыдущем туре Буркина-Фасо минимально обыграла Кабо-Верде. Причем команда по игре смотрелась не лучше соперника.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Эфиопией для Буркина-Фасо проходят весьма успешно. Из трех очных поединков команда победила дважды при одной неудаче.

    Эфиопия

    Сборная Эфиопии два стартовых тура проиграла с разницей мячей 1:5. Впрочем, при определенных раскладах шансы на плей-офф у команды еще есть.

    Вот только шансы эти чисто математические. Нужно выигрывать непременно с крупным счетом, ожидая поражения Кабо-Верде от Камеруна.

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    • С теми же камерунцами команда сыграла в меру своих сил. Правда, итоговое поражение вышло крупным (4:1).

    И это притом, что в той встрече счет как раз открыли эфиопы. Дава Хотесса своим забитым мячом, как оказалось, до предела разозлил «неукротимых львов».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Буркина-Фасо за 1.77, на ничью за 3.34, а на Эфиопию — за 5.25.

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    Буркина-Фасо наверняка сумеют показать класс в атаке.

    Эфиопия не лучшим образом выглядит в обороне, к тому же почти потеряла шансы на плей-офф.

    Буркина-Фасо банально сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Буркина-Фасо -0.75 с коэффициентом 2.03.

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    Буркина-Фасо — Эфиопия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. Третье поражение Эфиопии?
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