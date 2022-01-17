Буркина-Фасо
Эта команда на Кубке африканских наций выступает вполне прилично. Перед заключительным туром буркинцы находятся на второй позиции.
Наверняка игроки сборной Буркина-Фасо отчетливо понимают, даже ничьей с Эфиопией может хватить для выхода в плей-офф. Однако буркинцы сильнее, и не должны провалить последний тур.
В предыдущем туре Буркина-Фасо минимально обыграла Кабо-Верде. Причем команда по игре смотрелась не лучше соперника.
Матчи с Эфиопией для Буркина-Фасо проходят весьма успешно. Из трех очных поединков команда победила дважды при одной неудаче.
Эфиопия
Сборная Эфиопии два стартовых тура проиграла с разницей мячей 1:5. Впрочем, при определенных раскладах шансы на плей-офф у команды еще есть.
Вот только шансы эти чисто математические. Нужно выигрывать непременно с крупным счетом, ожидая поражения Кабо-Верде от Камеруна.
С теми же камерунцами команда сыграла в меру своих сил. Правда, итоговое поражение вышло крупным (4:1).
И это притом, что в той встрече счет как раз открыли эфиопы. Дава Хотесса своим забитым мячом, как оказалось, до предела разозлил «неукротимых львов».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Буркина-Фасо за 1.77, на ничью за 3.34, а на Эфиопию — за 5.25.
Буркина-Фасо наверняка сумеют показать класс в атаке.
Буркина-Фасо банально сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Буркина-Фасо -0.75 с коэффициентом 2.03.