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    Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе

    «Монако» — «Клермон». Прогноз (к. 2.44) и ставки на футбол, Лига 1, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Клермон»
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    Кайо Энрике
    Поединок 21 тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Клермоном» состоится 16 января на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Монако» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Января 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монегаски» сменили тренера и пока что сложно сказать, как это отразиться на качестве игры команды. Последнюю игру при Коваче в Лиге 1 хозяева выиграли. Они обыграли «Ренн» со счетом 2:1.

    Вместо хорвата пришел бельгийский специалист Филипп Клеман. При нем «Монако» провел один поединок. В рамках 20 тура чемпионата «красно-белые» разошлись нулевой ничьей с «Нантом».

    Коэффициенты матча Монако — Клермон

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице «Монако» занимает 7 позицию. У него на счету 30 очков, 8 побед, 6 ничьих и 6 поражений.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Из-за коронавируса не сыграют Юссуф Фофана и Виссам Бен Йеддер. Травмированы Александр Головин и Сеск Фабрегас.

    «Клермон»

    «Клермону» сейчас сложно. У него туго с реализацией, из-за чего страдают результаты команды в целом. За 4 матча в турнире у команды одна победа.

    12 декабря «Клермон» выиграл у «Анже» 1:0. Это было после поражения от «Монпелье» с тем же результатом. 9 января гости не смогли забить «Реймсу», а игра закончилась нулевой ничьей.

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    • В целом за сезон у «Клермона» всего 4 победы. Еще хуже дела обстоят в выездной серии, в которой команда потерпела 4 поражения в 5 выступлениях.

    Не сыграют Салис Абдул Самед, Джим Аллевина, Мохамед Байо, Жан-Клод Биллонг, Алиду Сейду и Саиф-Эддин Хауи.

    Прогноз и ставки

    «Монако» является фаворитом. Котировки говорят в его пользу — 1.49 против 6.40. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.70.

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    Для нового тренера «Монако» важна победа. В противном случае останется неприятный осадок, тем более в поединке с командой со второй половины таблицы.

    Хозяева выиграли в первом круге 3:1. Потери Бен Йеддера могут сказаться на результативности, но «монегаски» должны победить. «Клермон» очень слабый в атаке. Хозяева смогут взять инициативу на себя. Ставка — «Монако» победит и обе не забьют за 2.44.

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    «Монако» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе
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