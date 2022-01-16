Поединок 21 тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Клермоном» состоится 16 января на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Монако» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» сменили тренера и пока что сложно сказать, как это отразиться на качестве игры команды. Последнюю игру при Коваче в Лиге 1 хозяева выиграли. Они обыграли «Ренн» со счетом 2:1.

Вместо хорвата пришел бельгийский специалист Филипп Клеман. При нем «Монако» провел один поединок. В рамках 20 тура чемпионата «красно-белые» разошлись нулевой ничьей с «Нантом».

Коэффициенты матча Монако — Клермон 1 1.48 X 4.55 2 6.60 Ставка

В турнирной таблице «Монако» занимает 7 позицию. У него на счету 30 очков, 8 побед, 6 ничьих и 6 поражений.

Все прогнозы на Лигу 1

Из-за коронавируса не сыграют Юссуф Фофана и Виссам Бен Йеддер. Травмированы Александр Головин и Сеск Фабрегас.

«Клермон»

«Клермону» сейчас сложно. У него туго с реализацией, из-за чего страдают результаты команды в целом. За 4 матча в турнире у команды одна победа.

12 декабря «Клермон» выиграл у «Анже» 1:0. Это было после поражения от «Монпелье» с тем же результатом. 9 января гости не смогли забить «Реймсу», а игра закончилась нулевой ничьей.

В целом за сезон у «Клермона» всего 4 победы. Еще хуже дела обстоят в выездной серии, в которой команда потерпела 4 поражения в 5 выступлениях.

Не сыграют Салис Абдул Самед, Джим Аллевина, Мохамед Байо, Жан-Клод Биллонг, Алиду Сейду и Саиф-Эддин Хауи.

Прогноз и ставки

«Монако» является фаворитом. Котировки говорят в его пользу — 1.49 против 6.40. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.70.

Для нового тренера «Монако» важна победа. В противном случае останется неприятный осадок, тем более в поединке с командой со второй половины таблицы.