«Марсель» на «Велодроме» сыграет против «Лилля» в 21-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 16 января, начало — в 22:45 по мск. «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» на текущий момент идет в чемпионской гонке на третьей позиции, имея одинаковое количество очков со второй строчкой, сыграв к тому же на один поединок меньше, а лидеру он проигрывает уже 13 баллов.

«Провансальцы» в рамках Лиге 1 в десяти матчах добивались викторий, шесть раз расходились миром и трижды уступали. Последнее же фиаско случилось с ними в начале декабря, когда они дома проиграли 1:2 «Бресту».

Коэффициенты матча Марсель — Лилль 1 2.35 X 3.40 2 3.10 Ставка

После той неудачи «южане» выдали 6-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, победив за это время в пяти случаях. В предыдущем туре чемпионата они на выезде одолели «Бордо» — 1:0.

Календарь и таблица Лиги 1

Лишь 16 баллов из 36 «Марсель» добыл на своем поле. Коллектив по четыре раза побеждал и играл вничью, а также потерпел две неудачи.

«Лилль»

В турнирной таблице чемпионата Франции действующий чемпион занимает только десятую строчку, отставая от своего предстоящего противника на восемь баллов.

За всю турнирную дистанцию «Лилль» смог семь встреч выиграть, столько же игр он завершил мировыми исходами и пять раз уходил с поля поверженным.

В последнем сыгранном поединке Лиги 1 «доги» на выезде добились победы над «Бордо» 3:2, и тем самым довели свою серию до семи встреч без поражений, но выиграв только три раза за этот период.

Только 12 из 28 баллов «Лилль» в этом чемпионате заработал вне родных стен. Он добился трех выигрышей, трижды сыграл вничью и потерпел четыре неудачи.

«Лилль» выиграл у «Марселя» в последних двух играх, оба раза дома по 2:0. Перед этим дважды их трех встреч победили «провансальцы» при одной мировой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.38.

На викторию «Лилля» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.40.

На поле «Марселя» эти команды только раз за последние семь встреч не смогли обменяться забитыми голами. Прогнозируем, что и в данном сражении будет забитые мячи в обе стороны.