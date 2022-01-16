В матче 18 тура чемпионата Португалии «Порту» сыграет в гостях у «Белененсеша». Игра состоится 16 января в 23:30 по мск. «Белененсеш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белененсеш»

За 17 туров чемпионата хозяева смогли набрать только 11 очков благодаря двум победам и пяти ничьим. Также у них есть 10 поражений и как раз в четырех пяти последних турах они проиграли четыре раза.

«Белененсеш» уступил «Эшторилу» (0:1), «Браге» (0:1) и «Визеле» (0:2). Последний матч открывал для команды 2022 год.

Коэффициенты матча Белененсеш — Порту 1 16.00 X 6.90 2 1.18 Ставка

Эту неприятную серию сменила победа над «Арокой» со счетом 2:1. Однако за этим результатом последовала очередная неудача. 13 января «Белененсеш» уступил на выезде «Фамаликану» 0:1.

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Дома «Белененсеш» играет более уверенно. В своих стенах он проиграл только 4 из 10 матчей и одержал все победы в этом сезоне.

«Порту»

«Драконы» продолжают лидировать в турнирной таблице. У них уже 47 очков. «Спортинг» они опережают на 3 пункта. При этом гости стали единственной командой лиги без единого поражения в сезоне.

«Порту» выиграл 12 матчей чемпионата подряд. С учетом всех турниров у команде Сержиу Консейсау серия и семи побед подряд. Прошлый месяц горожане закрыли двумя победами над «Бенфикой» — 3:0 в Кубке и 3:1 в чемпионате.

8 января «Порту» стартовал в 2022 году с победы над «Эшторилом». Матч завершился со счетом 3:2. «Драконы» отыгрались с 0:2, а победный мяч забил Франсишку Консейсау.

12 января заработал путевку в полуфинал Кубка Португалии, обыграв в четвертьфинале «Визелу» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу «Белененсеша» составляет 15.00. На победу «Порту» букмекеры дают 1.18. Ничья оценивается котировкой 7.30.

«Порту» идет на уверенной серии побед и кажется, что ему никто не может помешать. А с таким уровнем результативности у «драконов» действительно есть все шансы на победу.

В последних 5 играх во всех турнирах «Порту» забивал не менее трех голов. Есть смысл поставить на победу гостей с форой -2 за 1.87.

Также можно поставить на индивидуальный тотал «Порту». Мы ожидаем тотал больше 2.5.