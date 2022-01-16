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    «Порту» должен без проблем взять 3 очка

    «Белененсеш» — «Порту». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 16 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Порту»
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    В матче 18 тура чемпионата Португалии «Порту» сыграет в гостях у «Белененсеша». Игра состоится 16 января в 23:30 по мск. «Белененсеш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 16 Января 2022 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 23:30 Порту Порту
  • Порту
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    «Белененсеш»

    За 17 туров чемпионата хозяева смогли набрать только 11 очков благодаря двум победам и пяти ничьим. Также у них есть 10 поражений и как раз в четырех пяти последних турах они проиграли четыре раза.

    «Белененсеш» уступил «Эшторилу» (0:1), «Браге» (0:1) и «Визеле» (0:2). Последний матч открывал для команды 2022 год.

    Коэффициенты матча Белененсеш — Порту

  • 1
  • 16.00
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 1.18
  • Ставка
    •

    Эту неприятную серию сменила победа над «Арокой» со счетом 2:1. Однако за этим результатом последовала очередная неудача. 13 января «Белененсеш» уступил на выезде «Фамаликану» 0:1.

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    Дома «Белененсеш» играет более уверенно. В своих стенах он проиграл только 4 из 10 матчей и одержал все победы в этом сезоне.

    «Порту»

    «Драконы» продолжают лидировать в турнирной таблице. У них уже 47 очков. «Спортинг» они опережают на 3 пункта. При этом гости стали единственной командой лиги без единого поражения в сезоне.

    «Порту» выиграл 12 матчей чемпионата подряд. С учетом всех турниров у команде Сержиу Консейсау серия и семи побед подряд. Прошлый месяц горожане закрыли двумя победами над «Бенфикой» — 3:0 в Кубке и 3:1 в чемпионате.

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    • 8 января «Порту» стартовал в 2022 году с победы над «Эшторилом». Матч завершился со счетом 3:2. «Драконы» отыгрались с 0:2, а победный мяч забил Франсишку Консейсау.

    12 января заработал путевку в полуфинал Кубка Португалии, обыграв в четвертьфинале «Визелу» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу «Белененсеша» составляет 15.00. На победу «Порту» букмекеры дают 1.18. Ничья оценивается котировкой 7.30.

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    «Порту» идет на уверенной серии побед и кажется, что ему никто не может помешать. А с таким уровнем результативности у «драконов» действительно есть все шансы на победу.

    В последних 5 играх во всех турнирах «Порту» забивал не менее трех голов. Есть смысл поставить на победу гостей с форой -2 за 1.87.

    Также можно поставить на индивидуальный тотал «Порту». Мы ожидаем тотал больше 2.5.

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    «Белененсеш» — «Порту»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» должен без проблем взять 3 очка
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