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    «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?

    «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Германии 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Лейпциг»
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    «Лейпциг» еще ни разу в этом чемпионате Германии не выигрывал в гостях
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Штутгарта» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2022 года
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги после 18-ти туров, в которых набрал 18 очков.

    По сравнению с прошлым годом этот сезон «швабы» проводят очень слабо. Не исключено, что вся эта история завершится падением во вторую Бундеслигу.

    Коэффициенты матча Штутгарт — РБ Лейпциг

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •
  • 1
  • 5.19
  • X
  • 4.33
  • 2
  • 1.58
  • Ставка!
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    На прошлой неделе «Штутгарт» не смог выиграть у «Гройтер Фюрт», абсолютно худшей команды текущего чемпионата. Встреча завершилась вничью 0:0.

    Декабрь команда Пеллегрино Матараццо завершила поражениями от «Баварии» (0:5) и «Кельна» (0:1).

    «Штутгарт» обязательно пропускал хотя бы один мяч во всех домашних матчах.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на девятой строчке, сейчас в его активе 25 очков.

    В первом матче после небольшой паузы команда Доменико Тедеско разгромила на своем поле «Майнц» — 4:1. Ключевым стало раннее удаление в составе соперника, в противном случае «Лейпцигу» было бы сложно набрать три очка.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После смены главного тренера «Лейпциг» провел несколько бодрых матчей, но при этом успел и разочаровать. Команда Тедеско сыграла вничью с «Аугсбургом» и уступила «Арминии».

    Ужасный факт: «Лейпциг» еще ни разу в этом чемпионате не выигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Штутгарт» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Лейпцига» — за 1.66.

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    Результаты «Лейпцига» на выезде не могут не настораживать, но любая серия когда-нибудь заканчивается. И сейчас, похоже, идеальный момент, чтобы наконец-то выиграть в гостевом матче. «Штутгарт» в этом сезоне слабый.

    Ставка — победа «Лейпцига» + общий тотал больше 2,5 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 2.08.

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    «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?
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