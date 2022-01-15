«Лейпциг» сыграет на выезде против «Штутгарта» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

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«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги после 18-ти туров, в которых набрал 18 очков.

По сравнению с прошлым годом этот сезон «швабы» проводят очень слабо. Не исключено, что вся эта история завершится падением во вторую Бундеслигу.

На прошлой неделе «Штутгарт» не смог выиграть у «Гройтер Фюрт», абсолютно худшей команды текущего чемпионата. Встреча завершилась вничью 0:0.

Декабрь команда Пеллегрино Матараццо завершила поражениями от «Баварии» (0:5) и «Кельна» (0:1).

«Штутгарт» обязательно пропускал хотя бы один мяч во всех домашних матчах.

«Лейпциг»

«Лейпциг» тем временем находится на девятой строчке, сейчас в его активе 25 очков.

В первом матче после небольшой паузы команда Доменико Тедеско разгромила на своем поле «Майнц» — 4:1. Ключевым стало раннее удаление в составе соперника, в противном случае «Лейпцигу» было бы сложно набрать три очка.

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После смены главного тренера «Лейпциг» провел несколько бодрых матчей, но при этом успел и разочаровать. Команда Тедеско сыграла вничью с «Аугсбургом» и уступила «Арминии».

Ужасный факт: «Лейпциг» еще ни разу в этом чемпионате не выигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

На «Штутгарт» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Лейпцига» — за 1.66.

Результаты «Лейпцига» на выезде не могут не настораживать, но любая серия когда-нибудь заканчивается. И сейчас, похоже, идеальный момент, чтобы наконец-то выиграть в гостевом матче. «Штутгарт» в этом сезоне слабый.

Ставка — победа «Лейпцига» + общий тотал больше 2,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 2.08.