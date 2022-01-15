В субботу, 15 января, «Ньюкасл» в рамках 22-го тура АПЛ на своем поле примет «Уотфорд». Игра начнется в 18:00 по мск. «Ньюкасл» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

На текущий момент «Ньюкасл» набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице, уступая два пункта 17 безопасной строке.

«Сороки» в данном первенстве смогли заработать только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0. Еще восемь раз они играли вничью и потерпели десять фиаско.

В своей последней проведенной игре чемпионата «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.

Календарь и таблица АПЛ

В новом же году «Ньюкасл» провел лишь один поединок, в котором проиграл «Кембриджу» 0:1 в Кубке Англии. На своем поле в рамка АПЛ коллектив пять встреч свел вничью, раз выиграл и четыре встречи проиграл.

«Уотфорд»

«Уотфорд» с 13 зачетными баллами находится в турнирной таблице Премьер-лиги на 17 позиции, опережая опасную зону на два очка, при этом сыграв на пару игр больше конкурентов.

«Шершни» в 18 сыгранных матчах чемпионата 13 раз уступали, добились четырех побед и раз сыграли вничью. Свою последнюю викторию они одержали в ноябре, одолев тогда дома «Манчестером Юнайтед» 4:1.

После этого команда проиграла семь матчей подряд, шесть из которых были в рамках АПЛ. В своей последней игре чемпионата она уступила дома 0:1 «Уотфорду». Накануне же было гостевое фиаско от «Лестера» 1:4 в Кубке Англии.

Шесть из 13 баллов «Уотфорд» заработал вне родных стен. Он дважды победил и шесть раз был повержен.

«Ньюкасл» не может выиграть у «Уотфорда» в последних пяти очных встречах, дважды проиграв при трех мировых исходах. Причем в четырех этих случаях отличались оба коллектива.

Прогноз и ставка на «Ньюкасл» — «Уотфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.08.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.62.

В битве аутсайдеров ждем обмена голами и верхового исхода. Ведь оба клуба будут играть только на победу, да и между собой они зачастую огорчают друг друга.