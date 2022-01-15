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    Отличатся оба коллектива?

    «Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.91) на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Уотфорд»
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    Джейкоб Мерфи
    В субботу, 15 января, «Ньюкасл» в рамках 22-го тура АПЛ на своем поле примет «Уотфорд». Игра начнется в 18:00 по мск. «Ньюкасл» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
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    «Ньюкасл»

    На текущий момент «Ньюкасл» набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице, уступая два пункта 17 безопасной строке.

    «Сороки» в данном первенстве смогли заработать только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0. Еще восемь раз они играли вничью и потерпели десять фиаско.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Уотфорд

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.65
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    •
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.51
  • Ставка!
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    В своей последней проведенной игре чемпионата «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    В новом же году «Ньюкасл» провел лишь один поединок, в котором проиграл «Кембриджу» 0:1 в Кубке Англии. На своем поле в рамка АПЛ коллектив пять встреч свел вничью, раз выиграл и четыре встречи проиграл.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» с 13 зачетными баллами находится в турнирной таблице Премьер-лиги на 17 позиции, опережая опасную зону на два очка, при этом сыграв на пару игр больше конкурентов.

    «Шершни» в 18 сыгранных матчах чемпионата 13 раз уступали, добились четырех побед и раз сыграли вничью. Свою последнюю викторию они одержали в ноябре, одолев тогда дома «Манчестером Юнайтед» 4:1.

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    • После этого команда проиграла семь матчей подряд, шесть из которых были в рамках АПЛ. В своей последней игре чемпионата она уступила дома 0:1 «Уотфорду». Накануне же было гостевое фиаско от «Лестера» 1:4 в Кубке Англии.

    Шесть из 13 баллов «Уотфорд» заработал вне родных стен. Он дважды победил и шесть раз был повержен.

    «Ньюкасл» не может выиграть у «Уотфорда» в последних пяти очных встречах, дважды проиграв при трех мировых исходах. Причем в четырех этих случаях отличались оба коллектива.

    Прогноз и ставка на «Ньюкасл» — «Уотфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.62.

    В битве аутсайдеров ждем обмена голами и верхового исхода. Ведь оба клуба будут играть только на победу, да и между собой они зачастую огорчают друг друга.

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    «Ньюкасл» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Отличатся оба коллектива?
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