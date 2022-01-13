В 16-м туре португальской Примейры «Фамаликан» на своем стадионе сыграет против «Белененсеша». Встреча состоится 13 января, начало — в 21:00 по мск. «Фамаликан» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

С 12 набранными пунктами «Фамаликан» находится в зоне вылета, на 17 строке. От безопасной 15 позиции коллектив отстает на три пункта.

Всего за всю турнирную дистанцию клуб из Вила-Новы добыл лишь две виктория. Последняя их них случилась в начале ноября на выезде над «Боавиштой» со счетом 5:2.

После этого коллектив сперва уступил в трех играх подряд, забив за все эти матчи один гол при 11 пропущенных. Потом он расписал две мировые кряду — на выезде с «Эшторилом» 2:2 и «Брагой» 1:1.

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В родных стенах «Фамаликан» в этом чемпионате еще не побеждал. Команда три поединка свела вничью и четыре раза была повержена.

«Белененсеш»

«Белененсеш» же с 11 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу португальского чемпионата.

«Пирожные» также в данном первенстве смогли отпраздновать всего две виктория. Но последняя из них была накануне, где они на своей территории смогли переиграть «Ароку» 2:1, идущую на пару строк выше.

Перед этим лиссабонский клуб проиграл четыре поединка подряд, не забив в этот период ни одного гола. Среди этих неудач стоит выделить фирменный погром в родных стенах от «Бенфики» — 0:7.

Вне родных стен «Белененсеш» еще не побеждал, трижды сыграв вничью при пяти фиаско. Причем в этих матчах коллектив забил лишь два гола.

За последние четыре очные встречи этих клубов дважды побеждал «Фамаликан» и дважды была ничья.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фамаликана» — 1.71, победа «Белененсеша» — 5.50, ничья — 3.70.

Аутсайдеры в данной игре будут нацелены взять очки по максимуму, поэтому должны больше внимание уделить атаке, что должно обеспечить обмен голами.