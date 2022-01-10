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    Сенегал быстро расправится с зимбабвийцами?

    Сенегал — Зимбабве. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок африканских наций, 10 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021 Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз и ставки на Сенегал — Зимбабве
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    Алию Сиссе
    Сенегал сыграет на своем поле с Зимбабве в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:00 мск. Сенегал — Зимбабве: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Сенегала

    Сенегальцы являются одними из фаворитов турнира. По составу команда превосходит практически всех оппонентов.

    Уже полгода сборная Сенегала обходится без поражений. Июльская неудача в матче с Намибией (1:2) так и остается крайней неудачей команды.

    В квалификации на Мундиаль сенегальцы также преуспели. В своем квартете команда заняла заслуженное первое место.

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    Сенегальцы трижды играли с Зимбабве. Причем все три поединка команда выиграла, каждый раз забивая по два мяча.

    Сборная Зимбабве

    Эта команда является середняком африканского футбола. Вот и в квалификации на Чемпионат мира сборная Зимбабве провалилась.

    В группе с Ганой, Южной Африкой и Эфиопией зимбабвийцы заняли последнее 4 место в группе. Причем в 6 матчах им удалось отличиться лишь двумя забитыми мячами.

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    • А вот не выигрывает Зимбабве уже без малого год! Последняя виктория пришлась еще на мартовский поединок с Ботсваной (0:1).

    Особенно беспокоит тот факт, что зимбабвийцам крайне сложно даются забитые мячи. Вот и в матче с Сенегалом им вряд ли светит что-то позитивное.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.40, на ничью за 4.75, а на Зимбабве — за 8.00.

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    Сенегальцы обладают отличным подбором игроков.

    Зимбабве не побеждает уже почти год.

    Сенегал на голову сильнее соперника, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    Сенегал — Зимбабве: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал быстро расправится с зимбабвийцами?
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