Сенегал сыграет на своем поле с Зимбабве в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:00 мск. Сенегал — Зимбабве: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Сенегала

Сенегальцы являются одними из фаворитов турнира. По составу команда превосходит практически всех оппонентов.

Уже полгода сборная Сенегала обходится без поражений. Июльская неудача в матче с Намибией (1:2) так и остается крайней неудачей команды.

В квалификации на Мундиаль сенегальцы также преуспели. В своем квартете команда заняла заслуженное первое место.

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Сенегальцы трижды играли с Зимбабве. Причем все три поединка команда выиграла, каждый раз забивая по два мяча.

Сборная Зимбабве

Эта команда является середняком африканского футбола. Вот и в квалификации на Чемпионат мира сборная Зимбабве провалилась.

В группе с Ганой, Южной Африкой и Эфиопией зимбабвийцы заняли последнее 4 место в группе. Причем в 6 матчах им удалось отличиться лишь двумя забитыми мячами.

А вот не выигрывает Зимбабве уже без малого год! Последняя виктория пришлась еще на мартовский поединок с Ботсваной (0:1).

Особенно беспокоит тот факт, что зимбабвийцам крайне сложно даются забитые мячи. Вот и в матче с Сенегалом им вряд ли светит что-то позитивное.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.40, на ничью за 4.75, а на Зимбабве — за 8.00.

Сенегальцы обладают отличным подбором игроков.

Зимбабве не побеждает уже почти год .

Сенегал на голову сильнее соперника, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.00.