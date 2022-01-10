В понедельник, 10 января, в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своей арене примет «Эйбара». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

На текущий момент «Овьедо» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 32 балла и отстает на два пункта от зоны плей-офф.

«Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние восемь встреч. Эта неудача произошла с ними в середине декабря, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 1:2.

Также в этот период «синие» смогли добыть три виктории и четыре раза делили очки со своими оппонентами. В своей последней проведенной игре они на своем поле обыграли «Понферрадину» 2:0.

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В целом, «Овьедо» неплохо выступает в данном первенстве на своем поле, проиграв только раз за 11 проведенных матчей, еще пять встреч команда выиграла и пять раз играла вничью.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он находится на второй позиции в турнирной таблице, набрав 39 очков.

«Оружейники» за последние два месяца провели девять встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

Также в этот период они три поединка свели вничью и смогли добиться пяти победных результатов. Один из них пришелся на минувший тур, в котором они обыграли дома вторую команду «Реал Сосьедада» — 3:2.

На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл четыре встречи из 11 проведенных при трех фиаско и четырех мировых.

В первом круге «Эйбар» дома взял верх над «Овьедо» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.47, победа «Эйбара» — 3.14, ничья — 3.08.

Так как обе команды не отличаются высокой результативностью, большинство своих матчей заканчивая на меньше, то и в их очном противостоянии прогнозируем низовой исход.