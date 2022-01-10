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    Ставим на низовой исход

    «Овьедо» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Испании, 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    В понедельник, 10 января, в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своей арене примет «Эйбара». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Января 2022 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 23:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч Овьедо — Эйбар

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Овьедо»

    На текущий момент «Овьедо» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 32 балла и отстает на два пункта от зоны плей-офф.

    «Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние восемь встреч. Эта неудача произошла с ними в середине декабря, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 1:2.

    Также в этот период «синие» смогли добыть три виктории и четыре раза делили очки со своими оппонентами. В своей последней проведенной игре они на своем поле обыграли «Понферрадину» 2:0.

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    В целом, «Овьедо» неплохо выступает в данном первенстве на своем поле, проиграв только раз за 11 проведенных матчей, еще пять встреч команда выиграла и пять раз играла вничью.

    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он находится на второй позиции в турнирной таблице, набрав 39 очков.

    «Оружейники» за последние два месяца провели девять встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

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    • Также в этот период они три поединка свели вничью и смогли добиться пяти победных результатов. Один из них пришелся на минувший тур, в котором они обыграли дома вторую команду «Реал Сосьедада» — 3:2.

    На чужих полях «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды выиграл четыре встречи из 11 проведенных при трех фиаско и четырех мировых.

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    В первом круге «Эйбар» дома взял верх над «Овьедо» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.47, победа «Эйбара» — 3.14, ничья — 3.08.

    Так как обе команды не отличаются высокой результативностью, большинство своих матчей заканчивая на меньше, то и в их очном противостоянии прогнозируем низовой исход.

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    «Овьедо» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на низовой исход
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