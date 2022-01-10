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    Марокко с Ганой разменяются голами?

    Марокко — Гана. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Гана
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    Хаким Зиеш
    Марокко сыграет на своем поле с Ганой в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. Марокко — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Марокко

    Марокканцы намерены побороться за победу в турнире. И ведь не скажешь, что эти амбиции ничем не подкреплены.

    Сборная Марокко триумфально прошла групповой этап квалификации на Мундиаль. Все шесть матчей в группе команда выиграла.

    Более того, марокканцам удалось забить 20 мячей и пропустить только один. С такими показателями вполне можно говорить о тотальном превосходстве над оппонентами.

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    Интересно, что матчи против Ганы у команды получаются по-разному успешными. Из пяти последних поединков команды по два раза обменялись победами.

    Сборная Ганы

    Эта сборная традиционно сильна. И новое поколение игроков сборной Ганы вполне способно поддержать эти традиции.

    Более того, в квалификации на Мундиаль ганцы опередили сильного конкурента южноафриканцев. Причем все решилось в последнем матче, в котором победу Гане принес Андре Айю.

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    • Хотя атакующие показатели у команды скромные. Все-таки 7 забитых мячей в 6 матчах — откровенно неубедительно, как для победителя группы.

    А вот в недавнем товарищеском поединке ганцы умудрились разгромно уступить Алжиру. В воротах Ганы побывало три сухих мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 2.50, на ничью за 2.90, а на Гану — за 3.20.

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    Атака марокканцев выглядит уж очень мощно.

    Гана нестабильна, но имеет в своем составе ряд сильных исполнителей.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    Марокко — Гана: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Марокко с Ганой разменяются голами?
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