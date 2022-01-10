Марокко сыграет на своем поле с Ганой в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. Марокко — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Марокко

Марокканцы намерены побороться за победу в турнире. И ведь не скажешь, что эти амбиции ничем не подкреплены.

Сборная Марокко триумфально прошла групповой этап квалификации на Мундиаль. Все шесть матчей в группе команда выиграла.

Более того, марокканцам удалось забить 20 мячей и пропустить только один. С такими показателями вполне можно говорить о тотальном превосходстве над оппонентами.

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Интересно, что матчи против Ганы у команды получаются по-разному успешными. Из пяти последних поединков команды по два раза обменялись победами.

Сборная Ганы

Эта сборная традиционно сильна. И новое поколение игроков сборной Ганы вполне способно поддержать эти традиции.

Более того, в квалификации на Мундиаль ганцы опередили сильного конкурента южноафриканцев. Причем все решилось в последнем матче, в котором победу Гане принес Андре Айю.

Хотя атакующие показатели у команды скромные. Все-таки 7 забитых мячей в 6 матчах — откровенно неубедительно, как для победителя группы.

А вот в недавнем товарищеском поединке ганцы умудрились разгромно уступить Алжиру. В воротах Ганы побывало три сухих мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 2.50, на ничью за 2.90, а на Гану — за 3.20.

Атака марокканцев выглядит уж очень мощно.

Гана нестабильна, но имеет в своем составе ряд сильных исполнителей .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.