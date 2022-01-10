Сборная Марокко
Марокканцы намерены побороться за победу в турнире. И ведь не скажешь, что эти амбиции ничем не подкреплены.
Сборная Марокко триумфально прошла групповой этап квалификации на Мундиаль. Все шесть матчей в группе команда выиграла.
Более того, марокканцам удалось забить 20 мячей и пропустить только один. С такими показателями вполне можно говорить о тотальном превосходстве над оппонентами.
Интересно, что матчи против Ганы у команды получаются по-разному успешными. Из пяти последних поединков команды по два раза обменялись победами.
Сборная Ганы
Эта сборная традиционно сильна. И новое поколение игроков сборной Ганы вполне способно поддержать эти традиции.
Более того, в квалификации на Мундиаль ганцы опередили сильного конкурента южноафриканцев. Причем все решилось в последнем матче, в котором победу Гане принес Андре Айю.
Хотя атакующие показатели у команды скромные. Все-таки 7 забитых мячей в 6 матчах — откровенно неубедительно, как для победителя группы.
А вот в недавнем товарищеском поединке ганцы умудрились разгромно уступить Алжиру. В воротах Ганы побывало три сухих мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 2.50, на ничью за 2.90, а на Гану — за 3.20.
Атака марокканцев выглядит уж очень мощно.
Гана нестабильна, но
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.