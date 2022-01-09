Коэффициенты на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
«Ливерпуль»
«Ливерпулю» ранее на этой неделе пришлось перенести полуфинальный матч Кубка лиги против «Арсенала».
Коронавирус подхватили не только некоторые игроки, но в том числе и Юрген Клопп, а также его помощник Пеп Лейндерс.
Сложно сказать, выйдет ли «Ливерпуль» на ближайшую игру. В команде снова
Поэтому сейчас нет смысла вспоминать, как «Ливерпуль» играл в недавних матчах. Самое главное — состав «мерсисайдцев» на ближайшую игру.
«Шрусбери Таун»
«Шрусбери Таун» начал выступление в Кубке Англии с первого раунда. В стартовом матче без особых усилий был повержен «Стрэтфорд Таун» (5:1).
После этого «Шрусбери Таун» одержал гостевую победу над «Карлайл Юнайтед» со счетом 2:1.
В Лиге 1 (третий по силе английский дивизион) «Шрусбери Таун» занимает 14-е место после 25-ти сыгранных матчей.
В десяти предыдущих матчах на выезде «Шрусбери Таун» потерпел шесть поражений.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.25, а победу «Шрусбери Таун» — за 10.50.
Два года назад «Ливерпуль» уже играл против «Шрусбери Таун» в Кубке Англии. И тогда командам потребовалась переигровка. Встреча на поле «Шрусбери Таун» завершилась вничью 2:2. На своем поле «Ливерпуль» выиграл всего лишь 1:0.
В текущей ситуации у «Шрусбери Таун», похоже, снова будет шанс остановить гранда, который не может рассчитывать на целый ряд игроков.
Ставка — гол «Шрусбери Таун» за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Шрусбери Таун» с форой (+1,5) за 2.19.