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    «Ливерпуль» вылетит из Кубка Англии?

    «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, Кубок Англии, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»
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    Диогу Жота
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Шрусбери Таун» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января на «Энфилде», начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 17:00 Шрусбери Таун Шрусбери Таун
  • Англия. Кубок ФА
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун

  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпулю» ранее на этой неделе пришлось перенести полуфинальный матч Кубка лиги против «Арсенала».

    Коронавирус подхватили не только некоторые игроки, но в том числе и Юрген Клопп, а также его помощник Пеп Лейндерс.

    Сложно сказать, выйдет ли «Ливерпуль» на ближайшую игру. В команде снова сложная кадровая ситуация. Кто-то травмирован, у кого-то коронавирус, а Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта уехали на Кубок Африки.

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    Поэтому сейчас нет смысла вспоминать, как «Ливерпуль» играл в недавних матчах. Самое главное — состав «мерсисайдцев» на ближайшую игру.

    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери Таун» начал выступление в Кубке Англии с первого раунда. В стартовом матче без особых усилий был повержен «Стрэтфорд Таун» (5:1).

    После этого «Шрусбери Таун» одержал гостевую победу над «Карлайл Юнайтед» со счетом 2:1.

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    • В Лиге 1 (третий по силе английский дивизион) «Шрусбери Таун» занимает 14-е место после 25-ти сыгранных матчей.

    В десяти предыдущих матчах на выезде «Шрусбери Таун» потерпел шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.25, а победу «Шрусбери Таун» — за 10.50.

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    Два года назад «Ливерпуль» уже играл против «Шрусбери Таун» в Кубке Англии. И тогда командам потребовалась переигровка. Встреча на поле «Шрусбери Таун» завершилась вничью 2:2. На своем поле «Ливерпуль» выиграл всего лишь 1:0.

    В текущей ситуации у «Шрусбери Таун», похоже, снова будет шанс остановить гранда, который не может рассчитывать на целый ряд игроков.

    Ставка — гол «Шрусбери Таун» за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Шрусбери Таун» с форой (+1,5) за 2.19.

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    «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» вылетит из Кубка Англии?
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