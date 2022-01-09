«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Шрусбери Таун» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января на «Энфилде», начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпулю» ранее на этой неделе пришлось перенести полуфинальный матч Кубка лиги против «Арсенала».

Коронавирус подхватили не только некоторые игроки, но в том числе и Юрген Клопп, а также его помощник Пеп Лейндерс.

Сложно сказать, выйдет ли «Ливерпуль» на ближайшую игру. В команде снова сложная кадровая ситуация . Кто-то травмирован, у кого-то коронавирус, а Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта уехали на Кубок Африки.

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Поэтому сейчас нет смысла вспоминать, как «Ливерпуль» играл в недавних матчах. Самое главное — состав «мерсисайдцев» на ближайшую игру.

«Шрусбери Таун»

«Шрусбери Таун» начал выступление в Кубке Англии с первого раунда. В стартовом матче без особых усилий был повержен «Стрэтфорд Таун» (5:1).

После этого «Шрусбери Таун» одержал гостевую победу над «Карлайл Юнайтед» со счетом 2:1.

В Лиге 1 (третий по силе английский дивизион) «Шрусбери Таун» занимает 14-е место после 25-ти сыгранных матчей.

В десяти предыдущих матчах на выезде «Шрусбери Таун» потерпел шесть поражений.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.25, а победу «Шрусбери Таун» — за 10.50.

Два года назад «Ливерпуль» уже играл против «Шрусбери Таун» в Кубке Англии. И тогда командам потребовалась переигровка. Встреча на поле «Шрусбери Таун» завершилась вничью 2:2. На своем поле «Ливерпуль» выиграл всего лишь 1:0.

В текущей ситуации у «Шрусбери Таун», похоже, снова будет шанс остановить гранда, который не может рассчитывать на целый ряд игроков.

Ставка — гол «Шрусбери Таун» за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Шрусбери Таун» с форой (+1,5) за 2.19.