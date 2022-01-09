В 20-м туре французской Лиги 1 «Брест» в родных стенах сразится с «Ниццей». Поединок состоится 9 января, начало — в 15:00 по мск. «Брест» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» — типичный середняк, ни на что не претендующий в этом сезоне. Первый круг коллектив завершил на 12 строке в турнирной таблице, набрав в 19 играх 25 очков.

С середины октября по начала декабря «красно-белые» выдали отличную серию, которая началась двумя мировыми, а продолжилась шестью победами подряд в рамках чемпионата.

После этого коллектив потерпел домашнее поражение от «Монпелье» 0:4, а затем расписал ничью на выезде с «Труа» 1:1. Между этими матчами «Брест» удачно преодолел два этапа в Кубке Франции.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах команда пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по три раза, разница мячей также ровная — 13:13.

«Ницца»

«Ницца» первую половину чемпионата Франции завершила на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 33 очка. Команда много проигрывает лидеру, а конкуренты разместились совсем рядом.

На перерыв «орлята» ушли с серией из трех выигрышей подряд. В этот период они преодолели один этап в Кубке, а также в рамках Лиги 1 переиграли по 2:1 в гостях «Ренн» и дома «Ланс».

Перед этим «южане» не побеждали на протяжении трех встреч первенства, дважды «всухую» проиграв на своем поле, а также поделив очки в Париже с ПСЖ, сыграв 0:0.

19 из 33 баллов «Ницца» заработала вне родных стен, шесть раз выиграв при одной ничьей и двух фиаско. Отметим, что «гимназисты» в этих играх пропустили лишь пять голов.

В первом круге «Ницца» на своем поле победила 2:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 2:3.

Прогноз и ставка на «Брест» — «Ницца»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ниццы» — 2.45, победа «Бреста» — 2.94, ничья — 3.60.

«Южане» хорошо играют на выезде, выиграв четыре игры из пяти последних при одной ничьей. Исходя из этой статистики, в данном противостоянии рекомендуем ставить на гостей с 0 форой.