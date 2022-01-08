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    Сможет ли «Реал» обыграть «Валенсию»?

    «Реал» Мадрид — «Валенсия». Прогноз (к. 2.88) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 8 января 2022 года

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    «Реал» еще ни разу в этом чемпионате не проигрывал на своем поле
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 января, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Января 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Валенсия

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    «Реал»

    «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 46 очков. Отрыв от «Севильи» составляет пять очков, но при этом у конкурента есть еще игра в запасе.

    Новый год «Реал» начал с неожиданного поражения от «Хетафе» (0:1). И, пожалуй, эту игру можно назвать худшей для команды Карло Анчелотти в текущем сезоне. Испанские СМИ сообщали, что у итальянца были серьезные претензии к игрокам после этого матча.

    Но «Реал» уже успел реабилитироваться перед своими болельщиками. Ранее на этой неделе «Королевский клуб» выиграл у «Алькояно» (3:1) в рамках Кубка Испании.

    Все прогнозы на футбол

    «Реал» еще ни разу в этом чемпионате не проигрывал на своем поле (шесть побед и три ничьи).

    Также важно отметить, что в ближайшей игре Анчелотти сможет рассчитывать на всех основных исполнителей, включая Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

    «Валенсия»

    «Валенсия» тем временем набрала 28 очков в 19-ти матчах и занимает в таблице девятое место.

    «Валенсия» тоже вышла в следующий раунд Кубка Испании, выиграв в гостях у «Картахены» (2:1). Примечательно, что победный гол в компенсированное время забил Денис Черышев.

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  • 04/01/2022

    • В предыдущем туре Ла Лиги «Валенсия» проиграла на своем поле «Эспаньолу», прервав серию из семи матчей без поражений. Команда Пепе Бордаласа первой забила, но в итоге позволила сопернику сделать камбэк.

    «Валенсия» в этом чемпионате не смогла забить только в двух гостевых матчах. В трех предыдущих выездных встречах «летучие мыши» ни разу не проиграли и набрали семь очков.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Валенсии» — за 9.30.

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    «Валенсия» вполне может забить на поле «Реала», но выстоять и набрать хотя бы одно очко у нее вряд ли получится. Бензема и Винисиус, скорее всего, станут большой проблемой для обороны гостей.

    Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.88.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Реала» в обоих таймах за 1.99.

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    «Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» обыграть «Валенсию»?
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