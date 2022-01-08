«Хартлпул Юнайтед» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 15:30 мск. «Хартлпул Юнайтед» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартлпул Юнайтед»

«Хартлпул Юнайтед» нынешний сезон проводит во Второй лиге. При этом команда является середняком лиги — 15 место на текущий момент.

В минувшем туре «Хартлпул Юнайтед» сумел добиться победы. Домашняя виктория над «Болтоном» (1:0) принесла удовлетворение.

Правда, матчи против «Блэкпула» команде не удаются. Три последних очных битвы были проиграны.

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Причем «Хартлпул Юнайтед» в двух последних матчах оставлял свои ворота сухими. Так что к отчетной встрече команда подходит в отличном настроении.

«Блэкпул»

Эта команда выступает в Чемпионшипе. Вот только вожделенная зона плей-офф еще очень далека: всего-лишь 12 место в турнирной таблице.

«Блэкпул» не слишком силен в атаке: лишь 27 голов в 26 матчах. Притом, что оборона также не радует — 32 пропущенных мяча.

К слову, отставание от зоны плей-офф составляет 7 пунктов. А вот вылет в Первый дивизион, несмотря на высокую плотность в таблице, команде не грозит.

Нет сомнений, что «Блэкпул» будет активно играть в атаке. Класс гостей все же повыше, да и мотивации им не занимать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкпул» за 1.72, на ничью за 3.88, а на «Хартлпул Юнайтед» — за 4.80.

«Хартлпул Юнайтед» не пропускал в двух последних поединках.

«Блэкпул» наверняка не допустит недооценки соперника .

Гости смотрятся сильнее, и постараются доказать это с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкпула» в 1 тайме с коэффициентом 2.29.