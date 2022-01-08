Коэффициенты на матч Хартлпул Юнайтед — Блэкпул
«Хартлпул Юнайтед»
«Хартлпул Юнайтед» нынешний сезон проводит во Второй лиге. При этом команда является середняком лиги — 15 место на текущий момент.
В минувшем туре «Хартлпул Юнайтед» сумел добиться победы. Домашняя виктория над «Болтоном» (1:0) принесла удовлетворение.
Правда, матчи против «Блэкпула» команде не удаются. Три последних очных битвы были проиграны.
Причем «Хартлпул Юнайтед» в двух последних матчах оставлял свои ворота сухими. Так что к отчетной встрече команда подходит в отличном настроении.
«Блэкпул»
Эта команда выступает в Чемпионшипе. Вот только вожделенная зона плей-офф еще очень далека: всего-лишь 12 место в турнирной таблице.
«Блэкпул» не слишком силен в атаке: лишь 27 голов в 26 матчах. Притом, что оборона также не радует — 32 пропущенных мяча.
К слову, отставание от зоны плей-офф составляет 7 пунктов. А вот вылет в Первый дивизион, несмотря на высокую плотность в таблице, команде не грозит.
Нет сомнений, что «Блэкпул» будет активно играть в атаке. Класс гостей все же повыше, да и мотивации им не занимать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкпул» за 1.72, на ничью за 3.88, а на «Хартлпул Юнайтед» — за 4.80.
«Хартлпул Юнайтед» не пропускал в двух последних поединках.
«Блэкпул»
Гости смотрятся сильнее, и постараются доказать это с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкпула» в 1 тайме с коэффициентом 2.29.