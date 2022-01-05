«Мирандес» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:00 мск. «Мирандес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

«Мирандес» нынешний сезон проводит во втором по рангу дивизионе Испании. Однако команда борется там лишь за выживание.

Нынешнее 18 место говорит о явных проблемах команды. Особенно это касается обороны, ведь 34 пропущенных мяча — второй показатель в лиге снизу.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Мирандес» прошел «Луго» (1:2). До того команда еще и переиграла «Сан-Року» (0:3).

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«Мирандес» довольно успешно противостоит «Райо Вальекано». Из пяти последних очных поединков команда выиграла два при одном поражении.

«Райо Вальекано»

Эта команда проводит блестящий, как для себя, сезон. В Примере «Райо Вальекано» борется за зону Лиги чемпионов!

Причем уровень игры команда демонстрирует весьма высокий. Да и в Кубке Испании у него есть все шансы пройти как можно дальше.

Предыдущий раунд команда прошла без особых трудностей. Скромный «Бергантиньос» был обыгран со счетом 1:3.

Причем до того «Райо Вальекано» прошел еще и скромный «Гихуэло» (2:3). Так что недооценки соперника гости не должны допустить и сейчас.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Райо Вальекано» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Мирандес» — за 2.90.

«Мирандес» заметно уступает в классе представителю элиты.

Гости находятся в прекрасных кондициях , и должны добыть победу.

«Райо Вальекано» выглядит сильнее, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.30.