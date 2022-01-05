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    «Райо Вальекано» покажет класс?

    «Мирандес» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Райо Вальекано»
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    Радамель Фалькао
    «Мирандес» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:00 мск. «Мирандес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мирандес»

    «Мирандес» нынешний сезон проводит во втором по рангу дивизионе Испании. Однако команда борется там лишь за выживание.

    Нынешнее 18 место говорит о явных проблемах команды. Особенно это касается обороны, ведь 34 пропущенных мяча — второй показатель в лиге снизу.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Мирандес» прошел «Луго» (1:2). До того команда еще и переиграла «Сан-Року» (0:3).

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    «Мирандес» довольно успешно противостоит «Райо Вальекано». Из пяти последних очных поединков команда выиграла два при одном поражении.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда проводит блестящий, как для себя, сезон. В Примере «Райо Вальекано» борется за зону Лиги чемпионов!

    Причем уровень игры команда демонстрирует весьма высокий. Да и в Кубке Испании у него есть все шансы пройти как можно дальше.

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    • Предыдущий раунд команда прошла без особых трудностей. Скромный «Бергантиньос» был обыгран со счетом 1:3.

    Причем до того «Райо Вальекано» прошел еще и скромный «Гихуэло» (2:3). Так что недооценки соперника гости не должны допустить и сейчас.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Райо Вальекано» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Мирандес» — за 2.90.

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    «Мирандес» заметно уступает в классе представителю элиты.

    Гости находятся в прекрасных кондициях, и должны добыть победу.

    «Райо Вальекано» выглядит сильнее, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.30.

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    «Мирандес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» покажет класс?
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