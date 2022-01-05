«Мирандес»
«Мирандес» нынешний сезон проводит во втором по рангу дивизионе Испании. Однако команда борется там лишь за выживание.
Нынешнее 18 место говорит о явных проблемах команды. Особенно это касается обороны, ведь 34 пропущенных мяча — второй показатель в лиге снизу.
В предыдущем раунде Кубка Испании «Мирандес» прошел «Луго» (1:2). До того команда еще и переиграла «Сан-Року» (0:3).
«Мирандес» довольно успешно противостоит «Райо Вальекано». Из пяти последних очных поединков команда выиграла два при одном поражении.
«Райо Вальекано»
Эта команда проводит блестящий, как для себя, сезон. В Примере «Райо Вальекано» борется за зону Лиги чемпионов!
Причем уровень игры команда демонстрирует весьма высокий. Да и в Кубке Испании у него есть все шансы пройти как можно дальше.
Предыдущий раунд команда прошла без особых трудностей. Скромный «Бергантиньос» был обыгран со счетом 1:3.
Причем до того «Райо Вальекано» прошел еще и скромный «Гихуэло» (2:3). Так что недооценки соперника гости не должны допустить и сейчас.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Райо Вальекано» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Мирандес» — за 2.90.
«Мирандес» заметно уступает в классе представителю элиты.
«Райо Вальекано» выглядит сильнее, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.30.