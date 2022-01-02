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    «Лидс» заберёт свои 3 очка

    «Лидс» — «Бёрнли». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Англии, 2 января 2022 года

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    Рафинья
    «Лидс» на своём поле сыграет против «Бёрнли» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 2 января, начало — 17:00 (мск). «Лидс» — «Бёрнли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч Лидс — Бёрнли

  • 1
  • 2.12
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  • 3.50
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Лидс»

    «Лидс» находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти игр и в их активе 16 очков. За последние 9 туров они имеют такие результаты: 4 поражения, 2 победы и 3 ничьи.

    В последнее время у «Лидс» был очень сложный период, в 3-х турах АПЛ они потерпети 3 поражения подряд, но и соперники у них были очень не простые — «Челси» (3:2), «Манчестер Сити» (7:0) и «Арсенал» (1:4).

    А до этого они провели три тура без поражений — «Брайтон» (0:0), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Брентфорд» (2:2).

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    В этом матче не сыграют Патрик Бэмфорд, Дэниел Джеймс, Калвин Филлипс, Чарли Крессуэлл, Лиам Купер, Диего Льоренте, Родриго и Паскаль Стрёйк.

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» находится в зоне вылета и занимает 18-ю строчку в чемпионате Англии, но они сыграли всего 15 игр и в их активе 11 очков. За последние 6 матчей они имеют: 1 поражение, 1 победа и 4 ничьи.

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    Последний раз «Бёрнли» побеждал в 11 туре «Брентфорд», матч закончился со счётом 3:1. После этого у команды были одни ничейные результаты, кроме игры с «Ньюкаслом» где они уступили со счётом 1:0.

    На поле не выйдут Эшли Барнс и Коннор Робертс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидс» можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Бернли» — за 3.45.

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    Прогноз — встречаются два соперника находящихся в самом низу таблицы АПЛ. Команды в этом сезоне не очень результативные, поэтому не верится, что и за этот матч футболисты выдадут феерию состоящую из голов. Решить исход игры может всего один удар и принадлежать он будет «Лидс».

    Ставка — Победа «Лидса» за 2.17.

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    «Лидс» — «Бёрнли»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» заберёт свои 3 очка
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