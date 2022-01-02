«Альмерия»
«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на шесть больше, чем у ближайшего преследователя.
В 20 проведенных встречах андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и столько же раз уходили с поля поверженными.
К данному поединку «красно-белые» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли. В своей последней проведенной встрече чемпионата они дома одолели «Сарагосу» — 3:0.
В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в двух случаях, оба раза сыграв вничью, а также добилась восьми побед, разница мячей — 20:5.
«Картахена»
«Картахена», которая в прошлом году только чудом избежала вылета в третий дивизион, в этом сезоне может даже замахнуться на плей-офф. Сейчас она идет восьмой в одном балле от заветной шестой строки.
«Подводники» в данном первенстве по девять раз побеждали и были поверженными, еще три поединка они завершили мировыми исходами, забито 27 голов, пропущено на мяч больше.
К данному же матчу коллектив подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. Сперва в этот период он дважды сыграл вничью, а затем дома разгромил «Мирандес» 3:0.
Что касается гостевой статистики, то «Картахена» вне родных стен выступает слабо, заработав всего восемь баллов из 30, дважды победив при двух мировых и семи фиаско.
В первом круге победила «Альмерия» в гостях 3:1, а в прошлом сезоне «Картахена» в играх с андалузцами набрали четыре балла, выиграв 3:2 дома и сыграв 1:1 на выехде.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.65, победа «Картахены» — 5.40, ничья — 3.90.
Прогнозируем, что на своем поле «Альмерия» нанесет поражений неубедительной в гостях «Картахене», выиграв с разницей в несколько мячей.