В воскресенье, 2 января, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Картахену». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Альмерия» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на шесть больше, чем у ближайшего преследователя.

В 20 проведенных встречах андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и столько же раз уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли. В своей последней проведенной встрече чемпионата они дома одолели «Сарагосу» — 3:0.

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В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в двух случаях, оба раза сыграв вничью, а также добилась восьми побед, разница мячей — 20:5.

«Картахена»

«Картахена», которая в прошлом году только чудом избежала вылета в третий дивизион, в этом сезоне может даже замахнуться на плей-офф. Сейчас она идет восьмой в одном балле от заветной шестой строки.

«Подводники» в данном первенстве по девять раз побеждали и были поверженными, еще три поединка они завершили мировыми исходами, забито 27 голов, пропущено на мяч больше.

К данному же матчу коллектив подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. Сперва в этот период он дважды сыграл вничью, а затем дома разгромил «Мирандес» 3:0.

Что касается гостевой статистики, то «Картахена» вне родных стен выступает слабо, заработав всего восемь баллов из 30, дважды победив при двух мировых и семи фиаско.

В первом круге победила «Альмерия» в гостях 3:1, а в прошлом сезоне «Картахена» в играх с андалузцами набрали четыре балла, выиграв 3:2 дома и сыграв 1:1 на выехде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.65, победа «Картахены» — 5.40, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что на своем поле «Альмерия» нанесет поражений неубедительной в гостях «Картахене», выиграв с разницей в несколько мячей.