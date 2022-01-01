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    Продлит ли «Лестер» черную полосу «Норвича»?

    «Лестер» — «Норвич». Прогноз (к. 1.98) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Норвич»
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    «Лестер»
    Встреча 21-го тура АПЛ между «Лестером» и «Норвичем» состоится 1 января. Матч на «Кинг Пауэр» начнется в 18:00 мск. «Лестер» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч Лестер — Норвич Сити

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Лестер»

    В текущем розыгрыше АПЛ лестерширцы лишь в трех матчах сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и лишь 1 раз сумели выиграть в двух подряд матчах чемпионата.

    В конце декабря «Лисы» по пенальти уступили на выезде «Ливерпулю» (3:3, 4:5) в четвертьфинале Кубка Лиги, а затем в гостях были разгромлены «Манчестер Сити» со счетом 3:6.

    В последнем матче «Лестер» на своем поле обыграл «Ливерпуль» уже в матче АПЛ — 1:0. Голкипер «Лисов» Каспер Шмейхель отразил пенальти в первом тайме.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «Лестер» с 25 очками на 9-м месте. Разница мячей 31-33. Не сыграют Сеюнджю, Барнс, Эванс, Перейра, Дака, Бернтранд, Джастин, Фофана, под вопросом Мэддисон и Варди.

    «Норвич»

    У команды текущая 5-матчевая проигрышная серия с общим счетом 0:14. «Норвич» стал первой командой в АПЛ проигравшей в 5 и более подряд матчах в течении одного месяца, не забив при этом ни одного гола.

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    • В начале декабря «Норвич» уступил в гостях «Тоттенхэму» (0:3), а дома проиграл «МЮ» (0:1) и «Астон Виле» (0:2).

    Матч с «Вест Хэмом» был перенесен, после чего «Норвич» дома был разгромлен «Арсеналом» (0:50 и на выезде крупно проиграл «Кристал Пэласу» (0:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 19 матчей АПЛ «Норвич» с 10 очками на 20-м месте. Разница мячей 8-42. Не сыграют Ааронс, Пукки, Хэнли, Рашица, Норманн, Кантвелл, Омобамиделе, Циммерман. Под вопросом Крулл, Рупп и Янулис.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Норвича» — 7.20.

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    В первом круге «Лестер» победил со счетом 2:1. В сезоне 19/20 «Норвич» на выезде сыграл 1:1, а дома победил 1:0.

    На своем поле у «лисов» серия из 3 побед в АПЛ Прогнозируем, что «Лестер» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.88 и ТБ 2,5 за 1.62.

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    «Лестер» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Лестер» черную полосу «Норвича»?
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