Коэффициенты на матч Лестер — Норвич Сити
«Лестер»
В текущем розыгрыше АПЛ лестерширцы лишь в трех матчах сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и лишь 1 раз сумели выиграть в двух подряд матчах чемпионата.
В конце декабря «Лисы» по пенальти уступили на выезде «Ливерпулю» (3:3, 4:5) в четвертьфинале Кубка Лиги, а затем в гостях были разгромлены «Манчестер Сити» со счетом 3:6.
В последнем матче «Лестер» на своем поле обыграл «Ливерпуль» уже в матче АПЛ — 1:0. Голкипер «Лисов» Каспер Шмейхель отразил пенальти в первом тайме.
После 18 матчей АПЛ «Лестер» с 25 очками на 9-м месте. Разница мячей 31-33. Не сыграют Сеюнджю, Барнс, Эванс, Перейра, Дака, Бернтранд, Джастин, Фофана, под вопросом Мэддисон и Варди.
«Норвич»
У команды текущая 5-матчевая проигрышная серия с общим счетом 0:14. «Норвич» стал первой командой в АПЛ проигравшей в 5 и более подряд матчах в течении одного месяца, не забив при этом ни одного гола.
В начале декабря «Норвич» уступил в гостях «Тоттенхэму» (0:3), а дома проиграл «МЮ» (0:1) и «Астон Виле» (0:2).
Матч с «Вест Хэмом» был перенесен, после чего «Норвич» дома был разгромлен «Арсеналом» (0:50 и на выезде крупно проиграл «Кристал Пэласу» (0:3).
После 19 матчей АПЛ «Норвич» с 10 очками на 20-м месте. Разница мячей 8-42. Не сыграют Ааронс, Пукки, Хэнли, Рашица, Норманн, Кантвелл, Омобамиделе, Циммерман. Под вопросом Крулл, Рупп и Янулис.
Прогноз и ставка
На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Норвича» — 7.20.
В первом круге «Лестер» победил со счетом 2:1. В сезоне 19/20 «Норвич» на выезде сыграл 1:1, а дома победил 1:0.
На своем поле у «лисов» серия из 3 побед в АПЛ Прогнозируем, что
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