«Хэбей» сыграет на своем поле с «Шеньчжэнь» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:00 мск. «Хэбей» — «Шеньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэбей»

Нынешний сезон «Хэбею» откровенно не удается. Все-таки 8 место в Суперлиге — явно не то, на что рассчитывалось изначально.

В минувшем туре «Хэбей» вновь потерпел неудачу. Дома команда уступила «Гуанчжоу» (0:2), причем до того с таким же счетом проиграла «Шаньдун Тайшань».

Причем «Хэбей» забивает с огромнейшей натугой. В 20 матчах забито только 14 мячей, что явно дисгармонирует с честолюбивыми задачами клубами.

Все прогнозы на футбол

Почти две недели назад «Хэбей» на выезде уступил «Шеньчжэню» (3:0). Однако если брать пять последних очных битв, то между соперниками полный паритет — по две победы на брата.

«Шеньчжэнь»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Сейчас «Шеньчжэнь» находится на пятой позиции в китайском чемпионате.

Правда, главной задачей команды теперь будет сохранить нынешнюю позицию. Отставание от лигочемпионской третьей позиции составляет 12 очков.

К слову, в минувшем туре «Шеньчжэнь» обиднейшим образом уступил дома. Команда пропустила единственный мяч от «Чанчунь Ятай».

Три матча без побед — не лучшая диспозиция. Между тем, на коне бразильский форвард Алан Кардек, забивший 10 мячей в 15 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шеньчжэнь» за 2.30, на ничью за 3.75, а на «Хэбей» — за 2.80.

«Хэбей» забивает с огромнейшим трудом.

«Шеньчжэнь» довольно неплохо выглядит в атаке .

Хозяева смотрятся сильнее, к тому же не так давно разгромили «Хэбей». Наши прогноз и ставка — Победа «Шеньчжэнь» с коэффициентом 2.30.