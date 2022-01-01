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    «Шеньчжэнь» оставит ни с чем «Хэбей»?

    «Хэбей» — «Шеньчжэнь». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Суперлига, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хэбей» — «Шеньчжэнь»
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    «Хэбей»
    «Хэбей» сыграет на своем поле с «Шеньчжэнь» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:00 мск. «Хэбей» — «Шеньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хэбей»

    Нынешний сезон «Хэбею» откровенно не удается. Все-таки 8 место в Суперлиге — явно не то, на что рассчитывалось изначально.

    В минувшем туре «Хэбей» вновь потерпел неудачу. Дома команда уступила «Гуанчжоу» (0:2), причем до того с таким же счетом проиграла «Шаньдун Тайшань».

    Причем «Хэбей» забивает с огромнейшей натугой. В 20 матчах забито только 14 мячей, что явно дисгармонирует с честолюбивыми задачами клубами.

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    Почти две недели назад «Хэбей» на выезде уступил «Шеньчжэню» (3:0). Однако если брать пять последних очных битв, то между соперниками полный паритет — по две победы на брата.

    «Шеньчжэнь»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Сейчас «Шеньчжэнь» находится на пятой позиции в китайском чемпионате.

    Правда, главной задачей команды теперь будет сохранить нынешнюю позицию. Отставание от лигочемпионской третьей позиции составляет 12 очков.

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    • К слову, в минувшем туре «Шеньчжэнь» обиднейшим образом уступил дома. Команда пропустила единственный мяч от «Чанчунь Ятай».

    Три матча без побед — не лучшая диспозиция. Между тем, на коне бразильский форвард Алан Кардек, забивший 10 мячей в 15 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеньчжэнь» за 2.30, на ничью за 3.75, а на «Хэбей» — за 2.80.

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    «Хэбей» забивает с огромнейшим трудом.

    «Шеньчжэнь» довольно неплохо выглядит в атаке.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же не так давно разгромили «Хэбей». Наши прогноз и ставка — Победа «Шеньчжэнь» с коэффициентом 2.30.

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    «Хэбей» — «Шеньчжэнь»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Шеньчжэнь» оставит ни с чем «Хэбей»?
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