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    Очередная виктория «Вест Хэма»?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, АПЛ, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»
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    Никола Влашич
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 20:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 20:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм

  • 1
  • 3.10
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  • 3.45
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» вновь окопался на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Эта картина для клуба давно привычна и обыденна.

    В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие три пункта. Дома был сметен с газона «Норвич» (3:0).

    Вообще, дома команда выглядит довольно выгодно. Особо следует отметить прогресс Конора Галлахера, забившего 6 мячей в чемпионате.

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот с «Вест Хэмом» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл дважды при одном поражении.

    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса все больше влюбляет в себя болельщиков. «Молотобойцы» демонстрируют солидные результаты.

    5 место для лондонцев с их репутацией вечно нестабильного клуба — отличный показатель. «Вест Хэм» занимает 5 место, но может пободаться за четвертое.

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    • К слову, в минувшем туре «Вест Хэм» вновь проявил свои лучшие качества. На выезде «молотобойцы» разгромили «Уотфорд» (1:4).

    К слову, в той встрече счет своим голам в составе лондонцев открыл бывший армеец Никола Влашич. А экс-спартаковец Алекс Крал сыграл дебютные минуты в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Кристал Пэлас» — за 3.20.

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    «Кристал Пэлас» уже два года не обыгрывает «молотобойцев».

    «Вест Хэм» при Мойесе смотрится монолитно.

    Команда Мойеса борется за зону Лиги чемпионов, и не должен допустить потери очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.25.

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    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «Вест Хэма»?
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