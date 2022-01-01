Коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» вновь окопался на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Эта картина для клуба давно привычна и обыденна.
В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие три пункта. Дома был сметен с газона «Норвич» (3:0).
Вообще, дома команда выглядит довольно выгодно. Особо следует отметить прогресс Конора Галлахера, забившего 6 мячей в чемпионате.
А вот с «Вест Хэмом» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл дважды при одном поражении.
«Вест Хэм»
Команда Дэвида Мойеса все больше влюбляет в себя болельщиков. «Молотобойцы» демонстрируют солидные результаты.
5 место для лондонцев с их репутацией вечно нестабильного клуба — отличный показатель. «Вест Хэм» занимает 5 место, но может пободаться за четвертое.
К слову, в минувшем туре «Вест Хэм» вновь проявил свои лучшие качества. На выезде «молотобойцы» разгромили «Уотфорд» (1:4).
К слову, в той встрече счет своим голам в составе лондонцев открыл бывший армеец Никола Влашич. А экс-спартаковец Алекс Крал сыграл дебютные минуты в АПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Кристал Пэлас» — за 3.20.
«Кристал Пэлас»
«Вест Хэм» при Мойесе смотрится монолитно.
Команда Мойеса борется за зону Лиги чемпионов, и не должен допустить потери очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.25.