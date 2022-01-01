«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 20:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» вновь окопался на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Эта картина для клуба давно привычна и обыденна.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие три пункта. Дома был сметен с газона «Норвич» (3:0).

Вообще, дома команда выглядит довольно выгодно. Особо следует отметить прогресс Конора Галлахера, забившего 6 мячей в чемпионате.

Все прогнозы на АПЛ

А вот с «Вест Хэмом» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл дважды при одном поражении.

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса все больше влюбляет в себя болельщиков. «Молотобойцы» демонстрируют солидные результаты.

5 место для лондонцев с их репутацией вечно нестабильного клуба — отличный показатель. «Вест Хэм» занимает 5 место, но может пободаться за четвертое.

К слову, в минувшем туре «Вест Хэм» вновь проявил свои лучшие качества. На выезде «молотобойцы» разгромили «Уотфорд» (1:4).

К слову, в той встрече счет своим голам в составе лондонцев открыл бывший армеец Никола Влашич. А экс-спартаковец Алекс Крал сыграл дебютные минуты в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Кристал Пэлас» — за 3.20.

«Кристал Пэлас» уже два года не обыгрывает «молотобойцев» .

«Вест Хэм» при Мойесе смотрится монолитно.

Команда Мойеса борется за зону Лиги чемпионов, и не должен допустить потери очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.25.