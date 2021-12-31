В центральном поединке 16 тура чемпионата Португалии «Порту» сыграет с «Бенфикой» на стадионе «Драгау». Это событие состоится в ночь (00:00 мск) с 30 на 31 декабря. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» продолжают держать марку и лидерство в таблице. С 41 очком на счету команда опережает всех остальных. Пока что лишь «Спортинг» может серьезно угрожать хозяева. Поэтому им нужно обязательно побеждать, дабы остаться на вершине.

«Порту» одержал в этом сезоне уже 13 побед. Дважды команда сыграла вничью. Так что за 15 туров она еще ни разу не проигрывала. Кроме того, «синие» имеют отличный показатель пропущенных мячей (8) — лучше только у «Спортинга».

С учетом всех турниров «Порту» не пропускает уже четыре матча. Он обыграл «Брагу» (1:0) и «Визелу» (4:0) в чемпионате, а также разгромил «Бенфику» в Кубке Португалии (3:0) и выиграл у «Браги» (1:0) в матче Кубка лиги.

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«Порту» наиболее надежно выступает именно на «Драгау». Здесь у него всего 3 пропущенных гола в 7 матчах и при этом все 7 побед.

«Бенфика»

«Орлы» пока уступают «Порту» и «Спортингу» по очкам. У них 37 баллов. Однако в зоне ЛЧ команда хорошо закрепилась. Ближайший преследователь в роли «Браги» отстает на 9 очков.

«Бенфика» выиграла 2 прошлых матча в турнире. Правда, соперники были не из самых тяжелых. Она разгромила «Фамаликан» 4:1 и «Маритиму» 7:1. Всего у гостей уже 12 побед в 15 турах.

Последнее поражение коллектива Жезуша в чемпионате было 3 декабря в матче со «Спортингом» (1:3). Кроме перечисленного и вылета из Кубка Португалии отметим победу над «Ковильей» (3:0) в 3 туре Кубка лиги.

Из-за травм тур пропустят полузащитник Неманья Радоньич и защитник Лукас Верисимо.

Прогноз и ставка

«Порту» является фаворитом с довольно серьезным перевесом по коэффициентам. На победу «драконов» букмекеры дают 1.76, тогда как победу «Бенфики» они оценивают котировкой 4.40. Ничья выставлена с котировкой 3.85.

За «Порту» в этом противостоянии тянется репутация победителя. Команда не проигрывает «Бенфике» уже 7 очных матчей подряд при четырех выигранных. Ну а последний результат 3:0 показал, кто есть кто.