В 24-м туре второго английского дивизиона «Мидлсбро» в домашней встрече сыграет против «Ноттингем Форест». Игра пройдет 26 декабря на стадионе «Риверсайд», начало — в 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» с 33 набранными очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая всего два балла зоне плей-офф, так что вполне еще может за нее зацепиться.

«Речники» за последние семь игр первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад дома середняку «Престону» со счетом 1:2. Еще в этот период они по три раза побеждали и играли вничью.

К данной же встречи коллектив подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и трижды выиграл. Одна из побед состоялся в минувшем игровом дне дома над «Борнмутом» 1:0, идущий на втором месте.

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20 из 33 общих пунктов «Мидлсбро» заработал на своей арене, шесть раз победив при четырех поражениях и двух мировых исходах.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» также ведет борьбу за попадание хотя бы в плей-офф. У него на пункт в копилке больше, чем у предстоящего противника, и на две строки выше он находится в турнирке.

К данной встрече «лесники» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный период они пять поединков свели мировыми исходами и четыре игры выиграли.

Три из этих побед пришлись на минувшие три тура, где они поочередно справились в гостях с «Суонси» 4:1, а также на своем поле с «Петерборо» 2:0 и «Халл Сити» 2:1 в своей последней игре.

В этом чемпионате «Ноттингем» на выезде выступает лучше, чем дома, набрав 19 очков из 34. Коллектив пять раз выиграл, четыре раза играл вничью и дважды уступал.

«Мидлсбро» выиграл у «Ноттингем Форест» в последних очных встречах. В первом круге «речники» победили на выезде 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.12.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.42.

В противостоянии соседей по турнирке рискнем поставить на обмен забитыми мячами, так как в последнее время они редко когда уходят с поля не огорчив соперника.