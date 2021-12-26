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    «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»
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    Данкан Уотмор
    В 24-м туре второго английского дивизиона «Мидлсбро» в домашней встрече сыграет против «Ноттингем Форест». Игра пройдет 26 декабря на стадионе «Риверсайд», начало — в 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» с 33 набранными очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая всего два балла зоне плей-офф, так что вполне еще может за нее зацепиться.

    «Речники» за последние семь игр первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад дома середняку «Престону» со счетом 1:2. Еще в этот период они по три раза побеждали и играли вничью.

    К данной же встречи коллектив подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и трижды выиграл. Одна из побед состоялся в минувшем игровом дне дома над «Борнмутом» 1:0, идущий на втором месте.

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    20 из 33 общих пунктов «Мидлсбро» заработал на своей арене, шесть раз победив при четырех поражениях и двух мировых исходах.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» также ведет борьбу за попадание хотя бы в плей-офф. У него на пункт в копилке больше, чем у предстоящего противника, и на две строки выше он находится в турнирке.

    К данной встрече «лесники» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный период они пять поединков свели мировыми исходами и четыре игры выиграли.

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    • Три из этих побед пришлись на минувшие три тура, где они поочередно справились в гостях с «Суонси» 4:1, а также на своем поле с «Петерборо» 2:0 и «Халл Сити» 2:1 в своей последней игре.

    В этом чемпионате «Ноттингем» на выезде выступает лучше, чем дома, набрав 19 очков из 34. Коллектив пять раз выиграл, четыре раза играл вничью и дважды уступал.

    «Мидлсбро» выиграл у «Ноттингем Форест» в последних очных встречах. В первом круге «речники» победили на выезде 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.42.

    В противостоянии соседей по турнирке рискнем поставить на обмен забитыми мячами, так как в последнее время они редко когда уходят с поля не огорчив соперника.

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    «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке огорчат друг друга
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