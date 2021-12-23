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    Ожидается результативный матч

    «Спарта» — «Валвейк». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Голландии, 23 декабря 2021 года

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    Кензо Гаудмейн
    «Спарта» сыграет на своём поле против «Валвейка» в рамках 18-го тура чемпионата Голландии. Матч пройдёт 23 декабря. Начало — 23:00 (мск). «Спарта» — «Валвейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спарта Роттердам»

    После 17-ти туров чемпионата Голландии «Спарта» расположилась на предпоследнем месте (17) в турнирной таблице, набрав всего 12 очков.

    В Кубке Нидерландов дела так же обстоят плохо — они вылетели в прошлом матче. Соперником «Спарты» был «Витесс», игра закончилась со счётом 2:1.

    В чемпионате Голландии за последние 8 туров «Спарта» смогла лишь один раз одержать победу в матче с «Виллем 2» (0:3). Всего две ничьи с «Херенвеном» (0:0) и «Витессом» (2:2), а остальные 5 матчей одни поражения.

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    В этой игре команде не поможет Ван де Бек.

    «Валвейк»

    У «Валвейка» дела обстоят совсем немного лучше, за 17 игр они набрали 15 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Это всего на 3 очка больше чем у «Спарты».

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    • В кубке «Валвейк» себя так же проявил с лучшей стороны и в прошлом матче прошел дальше благодаря разгромной победе над «Харкемасе Бойс» (0:5).

    В чемпионате своей страны за 7 последних матчей «Валвейк» один раз одержал победу на домашнем стадионе с «Неймегеном» (2:1). Так же было две ничьи с «Гронингером» (1:1) и «Зволле» (0:0). Все остальные матчи — поражения.

    Из-за травмы матч пропустит Себбе Аугустийнс.

    Прогноз и ставка

    На «Спарту Роттердам» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Валвейка» — за 4.60.

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    Прогноз — В этом матче встречаются два аутсайдера чемпионата, которые борются за выживание. Игра будет не за 3, а за 6 очков, так как победа нужна обоим одинаково сильно. В последних матчах обе команды забивают и пропускают много голов, этот не будет исключением.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.

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    «Спарта» — «Валвейк»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
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