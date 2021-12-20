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    «Валенсия» продлит ужасную серию «Леванте»?

    «Леванте» — «Валенсия». Прогноз (к. 3.38) и ставки на чемпионат Испании 20 декабря 2021 года

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    «Валенсия» одержала только одну победу в шести гостевых матчах Ла Лиги
    «Валенсия» сыграет против «Леванте» в 18-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч Леванте — Валенсия

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» находится на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь восемь очков.

    Сезон приближается к экватору, а «Леванте» до сих пор не одержал ни одной победы.

    Интересно, что команде не помогла даже смена главного тренера. После восьмого тура Пако Лопеса сменил итальянец Алессио Лиши, но лучше все равно не стало.

    В предыдущем матче «Леванте» проиграл на выезде «Эспаньолу» со счетом 3:4, а перед этим была нулевая ничья с «Осасуной».

    Шесть из восьми домашних матчей «Леванте» в Ла Лиге завершились вничью. В трех случаях со счетом 0:0.

    «Валенсия»

    «Валенсия» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 17-ти матчах 25 очков.

    Беспроигрышная серия «летучих мышей» в чемпионате составляет уже шесть матчей. На этом отрезке команда Пепе Бордаласа одержала три победы и трижды сыграла вничью.

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    В декабре «Валенсия» выиграла у «Сельты» и «Эльче», в обоих случаях забив по два мяча.

    «Валенсия» одержала только одну победу в шести гостевых матчах Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Леванте» можно поставить за 2.77, а на победу «Валенсии» — за 2.70. Ничью предлагают за 3.25.

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    Хозяевам срочно нужны очки. Пора уже наконец-то побеждать. Но есть подозрение, что «Валенсия» не позволит землякам прервать безвыигрышную серию. Но вполне вероятно, что «Леванте» добавит в свою коллекцию еще одну домашнюю ничью.

    Но ставку в данном случае сделаем на обе забьют за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют во втором тайме за 3.38.

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    «Леванте» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на футбол. «Валенсия» продлит ужасную серию «Леванте»?
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