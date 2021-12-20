«Валенсия» сыграет против «Леванте» в 18-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» находится на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь восемь очков.

Сезон приближается к экватору, а «Леванте» до сих пор не одержал ни одной победы .

Интересно, что команде не помогла даже смена главного тренера. После восьмого тура Пако Лопеса сменил итальянец Алессио Лиши, но лучше все равно не стало.

В предыдущем матче «Леванте» проиграл на выезде «Эспаньолу» со счетом 3:4, а перед этим была нулевая ничья с «Осасуной».

Шесть из восьми домашних матчей «Леванте» в Ла Лиге завершились вничью. В трех случаях со счетом 0:0.

«Валенсия»

«Валенсия» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 17-ти матчах 25 очков.

Беспроигрышная серия «летучих мышей» в чемпионате составляет уже шесть матчей. На этом отрезке команда Пепе Бордаласа одержала три победы и трижды сыграла вничью.

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В декабре «Валенсия» выиграла у «Сельты» и «Эльче», в обоих случаях забив по два мяча.

«Валенсия» одержала только одну победу в шести гостевых матчах Ла Лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Леванте» можно поставить за 2.77, а на победу «Валенсии» — за 2.70. Ничью предлагают за 3.25.

Хозяевам срочно нужны очки. Пора уже наконец-то побеждать. Но есть подозрение, что «Валенсия» не позволит землякам прервать безвыигрышную серию. Но вполне вероятно, что «Леванте» добавит в свою коллекцию еще одну домашнюю ничью.

Но ставку в данном случае сделаем на обе забьют за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют во втором тайме за 3.38.