Коэффициенты на матч Фиорентина — Сассуоло
«Фиорентина»
Благодаря хорошей форме команда Итальяно вышла на 5 место в таблице, набрав 30 очков. У нее уже 3 победы подряд и она однозначно постарается продолжить серию.
С учетом Кубка Италии серия составит 4 победы подряд. «Фиорентина» обыграла «Беневенто» 2:1 и прошла в 1/8 финала турнира.
До этого «фиалки» у себя дома разгромили «Салернитану» с результатом 4:0. Кроме этого, в серии есть победы над «Сампдорией» (3:1) и «Болоньей» (3:2).
Особое внимание нужно уделить результатам команды в домашних стенах, где они выиграли уже 6 раз подряд, забивая в каждом случае не менее двух голов и не менее трех в матчах Серии А.
«Сассуоло»
«Сассуоло» хоть и не может похвастаться такой победной серией, как соперник, но уже 5 туров подряд «черно-зеленые» не знают вкуса поражений, что тоже неплохо.
Гости в прошлом туре выиграли у «Лацио» со счетом 2:1, а перед этим смогли одолеть «Милан» 3:1, причем на выезде. Стоит также отметить ничью с «Наполи» (2:2).
В турнирной таблице чемпионата Италии «нероверди» занимают 12 место, имея 23 очка.
Выездные результаты команды тоже неплохие. Помимо «Милана» гости победили в Турине «Ювентус» с результатом 2:1. При этом у них всего одно поражение в пяти выездах.
Прогноз и ставка
«Фиорентина» — фаворит матча с коэффициентом 1.90. На победу «Сассуоло» букмекеры дают 4.10, а на ничью — 3.80.
В результатах последних матчей команд в турнире преобладает показатель тотал больше. Чаще всего это даже тотал больше 3.
Предлагаем поставить на двойной исход с голами в обе стороны и тоталом больше 2.5. Такой вариант букмекеры предлагают нам с коэффициентом 1.77.