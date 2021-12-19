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    «Фиорентина» и «Сассуоло» без голов зрителей не оставят

    «Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, Серия А, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Сассуоло»
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    Душан Влахович
    19 декабря во Флоренции состоится матч 18 тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Сассуоло». Встреча пройдет на «Артемио Франки». Начало в 14:30 мск. «Фиорентина» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Декабря 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч Фиорентина — Сассуоло

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    Благодаря хорошей форме команда Итальяно вышла на 5 место в таблице, набрав 30 очков. У нее уже 3 победы подряд и она однозначно постарается продолжить серию.

    С учетом Кубка Италии серия составит 4 победы подряд. «Фиорентина» обыграла «Беневенто» 2:1 и прошла в 1/8 финала турнира.

    До этого «фиалки» у себя дома разгромили «Салернитану» с результатом 4:0. Кроме этого, в серии есть победы над «Сампдорией» (3:1) и «Болоньей» (3:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Особое внимание нужно уделить результатам команды в домашних стенах, где они выиграли уже 6 раз подряд, забивая в каждом случае не менее двух голов и не менее трех в матчах Серии А.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» хоть и не может похвастаться такой победной серией, как соперник, но уже 5 туров подряд «черно-зеленые» не знают вкуса поражений, что тоже неплохо.

    Гости в прошлом туре выиграли у «Лацио» со счетом 2:1, а перед этим смогли одолеть «Милан» 3:1, причем на выезде. Стоит также отметить ничью с «Наполи» (2:2).

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    • В турнирной таблице чемпионата Италии «нероверди» занимают 12 место, имея 23 очка.

    Выездные результаты команды тоже неплохие. Помимо «Милана» гости победили в Турине «Ювентус» с результатом 2:1. При этом у них всего одно поражение в пяти выездах.

    Прогноз и ставка

    «Фиорентина» — фаворит матча с коэффициентом 1.90. На победу «Сассуоло» букмекеры дают 4.10, а на ничью — 3.80.

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    В результатах последних матчей команд в турнире преобладает показатель тотал больше. Чаще всего это даже тотал больше 3.

    Предлагаем поставить на двойной исход с голами в обе стороны и тоталом больше 2.5. Такой вариант букмекеры предлагают нам с коэффициентом 1.77.

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    «Фиорентина» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» и «Сассуоло» без голов зрителей не оставят
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