19 декабря во Флоренции состоится матч 18 тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Сассуоло». Встреча пройдет на «Артемио Франки». Начало в 14:30 мск. «Фиорентина» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Благодаря хорошей форме команда Итальяно вышла на 5 место в таблице, набрав 30 очков. У нее уже 3 победы подряд и она однозначно постарается продолжить серию.

С учетом Кубка Италии серия составит 4 победы подряд. «Фиорентина» обыграла «Беневенто» 2:1 и прошла в 1/8 финала турнира.

До этого «фиалки» у себя дома разгромили «Салернитану» с результатом 4:0. Кроме этого, в серии есть победы над «Сампдорией» (3:1) и «Болоньей» (3:2).

Все прогнозы на Серию А

Особое внимание нужно уделить результатам команды в домашних стенах, где они выиграли уже 6 раз подряд, забивая в каждом случае не менее двух голов и не менее трех в матчах Серии А.

«Сассуоло»

«Сассуоло» хоть и не может похвастаться такой победной серией, как соперник, но уже 5 туров подряд «черно-зеленые» не знают вкуса поражений, что тоже неплохо.

Гости в прошлом туре выиграли у «Лацио» со счетом 2:1, а перед этим смогли одолеть «Милан» 3:1, причем на выезде. Стоит также отметить ничью с «Наполи» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Италии «нероверди» занимают 12 место, имея 23 очка.

Выездные результаты команды тоже неплохие. Помимо «Милана» гости победили в Турине «Ювентус» с результатом 2:1. При этом у них всего одно поражение в пяти выездах.

Прогноз и ставка

«Фиорентина» — фаворит матча с коэффициентом 1.90. На победу «Сассуоло» букмекеры дают 4.10, а на ничью — 3.80.

В результатах последних матчей команд в турнире преобладает показатель тотал больше. Чаще всего это даже тотал больше 3.

Предлагаем поставить на двойной исход с голами в обе стороны и тоталом больше 2.5. Такой вариант букмекеры предлагают нам с коэффициентом 1.77.