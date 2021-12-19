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    «Козлы» положат в свою копилку три очка

    «Кельн» — «Штутгарт». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Германии по футболу 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Штутгарт»
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    Антони Модест
    «Кельн» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2021 года
    Кёльн
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    •  Кёльн 19:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч Кёльн — Штутгарт

  • 1
  • 1.95
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  • 3.85
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Кельн»

    По итогам 16 туров «Кельн» находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 22 балла, отставая от еврокубковой зоны всего лишь на два пункта.

    За первые семь туров первенства «козлы» проиграли только раз, да и то «Баварии» 2:3 на выезде. В последующих же пяти игровых днях коллектив не побеждал, дважды уступив за это время.

    В последующих же четырех играх чемпионата страны коллектив был повержен раз при одной ничьей и двух победах. Одна из них состоялась накануне в гостях над кризисным «Вольфсбургом» — 3:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Львиную долю своих баллов «Кельн» набрал как раз дома — 15 из 22. Команда выиграла четыре матча, трижды сыграла вничью и потерпела лишь одно фиаско.

    «Штутгарт»

    По всей видимости, «Штутгарту» предстоит вести борьбу за выживание. После 15 туров коллектив с 17 баллами находится на 15 месте, опережая зону переходных матчей только по дополнительным показателям.

    «Швабы» в этом первенстве выступают крайне неровно и две победы подряд не одерживали никогда, вот серия из поражений у них была — они уступали в трех встречах подряд.

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  • 14/12/2021

    • К данной игре «автозаводцы» подходят после крупного домашнего фиаско от «Баварии» со счетом 0:5, а перед этим у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и раз сыграли вничью.

    Всего лишь шесть из 17 баллов «Штутгарт» в этом чемпионате заработал на выезде, выиграв только раз при трех ничьих и трех фиаско.

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    В октябре в рамках Кубка Германии «Кельн» обыграл «Штутгарт» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом розыгрыше Бундеслиги «швабы» в играх с «козлами» набрали четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 дома.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кельна» — 2.05, победа «Штутгарта» — 3.54, ничья — 3.90.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии победа достанется хозяевам поля, которые пребывают в значительно лучшем состоянии, чем приезжая команда.

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    «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Козлы» положат в свою копилку три очка
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