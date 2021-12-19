«Кельн» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

По итогам 16 туров «Кельн» находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 22 балла, отставая от еврокубковой зоны всего лишь на два пункта.

За первые семь туров первенства «козлы» проиграли только раз, да и то «Баварии» 2:3 на выезде. В последующих же пяти игровых днях коллектив не побеждал, дважды уступив за это время.

В последующих же четырех играх чемпионата страны коллектив был повержен раз при одной ничьей и двух победах. Одна из них состоялась накануне в гостях над кризисным «Вольфсбургом» — 3:2.

Календарь и таблица Бундеслиги

Львиную долю своих баллов «Кельн» набрал как раз дома — 15 из 22. Команда выиграла четыре матча, трижды сыграла вничью и потерпела лишь одно фиаско.

«Штутгарт»

По всей видимости, «Штутгарту» предстоит вести борьбу за выживание. После 15 туров коллектив с 17 баллами находится на 15 месте, опережая зону переходных матчей только по дополнительным показателям.

«Швабы» в этом первенстве выступают крайне неровно и две победы подряд не одерживали никогда, вот серия из поражений у них была — они уступали в трех встречах подряд.

К данной игре «автозаводцы» подходят после крупного домашнего фиаско от «Баварии» со счетом 0:5, а перед этим у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и раз сыграли вничью.

Всего лишь шесть из 17 баллов «Штутгарт» в этом чемпионате заработал на выезде, выиграв только раз при трех ничьих и трех фиаско.

В октябре в рамках Кубка Германии «Кельн» обыграл «Штутгарт» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом розыгрыше Бундеслиги «швабы» в играх с «козлами» набрали четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 дома.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кельна» — 2.05, победа «Штутгарта» — 3.54, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что в данном противостоянии победа достанется хозяевам поля, которые пребывают в значительно лучшем состоянии, чем приезжая команда.