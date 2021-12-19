ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Игроки «Реала»Примера. «Севилья» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Кадисом» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • 00:44
    • «Интер» разгромил «Салернитану», забив 5 голов
  • 00:24
    • «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»
  • 00:17
    • Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года
  • 00:54
    • «Сельта» дома разобралась с «Эспаньолом»
  • 22:24
    • «Лацио» дома победил «Дженоа» Андрея Шевченко
  • 21:14
    • Черчесов возглавит «Ференцварош»
  • 20:39
    • Кварацхелия попал в сферу интересов трех клубов АПЛ
    Все новости спорта

    «Бетис» разживется очками в Бильбао?

    «Атлетик» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Примера, 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Морено
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 18:15 мск. «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    Коэффициенты на матч Атлетик — Бетис

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Атлетик»

    «Атлетик» привычно барахтается в районе экватора турнирной таблицы Примеры. Нынешнее 11 место команды выглядит вполне логичным.

    Вот и в минувшем туре «Атлетик» проиграл. Дома баски минимально уступили одному из лидеров «Севилье».

    Команда из Бильбао не забивает уже на протяжении трех матчей. Разумеется, в этом поединке баски сделают все, дабы эту серию прервать.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Бетиса» команда в последние годы играет вполне успешно. Две победы при одном поражении плюс один проход по пенальти в кубковой встрече — вполне позитивный баланс.

    «Бетис»

    Севильцы сейчас на подъеме, причем очень заметном. «Бетис» находится в тройке лидеров чемпионата, что само по себе непривычно.

    Команда Мануэля Пеллегрини не боится никого, к тому же раскрылась в атаке. Севильцы в 17 матчах настреляли уже 30 мячей.

  • Легенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • Аргентинский нападающий повесил бутсы на гвоздь в 33 года
  • 16/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Бетис» вновь проявил свои лучшие качества. Дома подопечные Пеллегрини разнесли в пух и прах «Реал Сосьедад» (4:0).

    Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Бетис» в овертайме сломил сопротивление скромной «Талаверы» (2:4), а один из мячей записал на свой счет Хоакин. Да-да, 41-летняя легенда испанского футбола еще в деле!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.14, на ничью за 3.52, а на «Бетис» — за 3.64.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Атлетик» в последних трех матчах не забил ни одного мяча.

    Севильцы проводят прекрасный отрезок, и наверняка не уступят в Бильбао.

    Команда Пеллегрини смотрится очень выгодно, и наверняка разживется очками. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» +0.25 с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» разживется очками в Бильбао?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры