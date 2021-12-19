«Атлетик» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 18:15 мск. «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» привычно барахтается в районе экватора турнирной таблицы Примеры. Нынешнее 11 место команды выглядит вполне логичным.

Вот и в минувшем туре «Атлетик» проиграл. Дома баски минимально уступили одному из лидеров «Севилье».

Команда из Бильбао не забивает уже на протяжении трех матчей. Разумеется, в этом поединке баски сделают все, дабы эту серию прервать.

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Против «Бетиса» команда в последние годы играет вполне успешно. Две победы при одном поражении плюс один проход по пенальти в кубковой встрече — вполне позитивный баланс.

«Бетис»

Севильцы сейчас на подъеме, причем очень заметном. «Бетис» находится в тройке лидеров чемпионата, что само по себе непривычно.

Команда Мануэля Пеллегрини не боится никого, к тому же раскрылась в атаке. Севильцы в 17 матчах настреляли уже 30 мячей.

К слову, в минувшем туре «Бетис» вновь проявил свои лучшие качества. Дома подопечные Пеллегрини разнесли в пух и прах «Реал Сосьедад» (4:0).

Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Бетис» в овертайме сломил сопротивление скромной «Талаверы» (2:4), а один из мячей записал на свой счет Хоакин. Да-да, 41-летняя легенда испанского футбола еще в деле!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.14, на ничью за 3.52, а на «Бетис» — за 3.64.

«Атлетик» в последних трех матчах не забил ни одного мяча.

Севильцы проводят прекрасный отрезок , и наверняка не уступят в Бильбао.

Команда Пеллегрини смотрится очень выгодно, и наверняка разживется очками. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» +0.25 с коэффициентом 2.08.